Diego Rebagliati lamentó no poder narrar el partido de la ‘U’ por conflicto entre la FPF y GOLPERU

Diego Rebagliati criticó a la Federación Peruana de Fútbol por cómo está llevando la organización de la Liga 1 2023.

En el inicio de la Liga 1 2023 se suscitó el primer Walk Over a favor de Sport Huancayo debido a que el club Cusco FC decidió no presentarse en el partido programado como medida de protesta al no estar de acuerdo con el nuevo modelo de los derechos de televisión de la Federación Peruana de Fútbol. El conflicto por las transmisiones de los encuentros del torneo local aún no se soluciona y el peridodista Diego Rebagliati aseguró que este tema está afectando a todos e incluso confesó que no podrá comentar el partido Universitario de Deportes vs Academia Cantolao porque GOLPERU decidió no pasarlo a pesar de tener la autorización del máximo ente del fútbol peruano.

“El otro día Reynoso saliendo de la reunión que tuvo le preguntan sobre el tema de los derechos, dijo que en ese tema no me meto como diciendo es un tema más, pero a la larga esto ya nos explotó a todos en la cara. Te lo pongo de la manera más concreta, Alberto (Beingolea) y yo íbamos a comentar el partido de mañana (sábado 4 de febrero) y no lo vamos a comentar, o sea nos afecta de manera directa a los que estamos metidos en el mundo del fútbol. Ahora ya nos está tocando a todos. Puse el ejemplo a título personal como para graficarlo. A Reynoso también le va afectar, puede decir que va convocar a todos los jugadores de afuera, pero Perú no tiene a 60 jugadores afuera, tiene 24 o 25 y sumando a todos, y tendrá que ver si o si el torneo local”, comentó el comentarista deportivo en Movistar Deportes.

Además, criticó por cómo está manejando la FPF el campeonato y cómo aún no le da solución al problema de los derechos de televisión. Puso como ejemplo a Sport Huancayo que está a tres días de su debut contra Nacional de Paraguay por la Fase 1 en la Copa Libertadores, donde llegarán sin partidos oficiales y sin entrenamientos debido a que tuvo que viajar a Cusco para enfrentar al equipo de Pablo Peirano que no se presentó.

“A Sport Huancayo le hicieron una cosa alucinante, tiene que jugar el martes de local, no se sabe si se jugará en Huancayo o en Lima, pero lo han hecho viajar a Cusco a pasearse tres días antes de tener que jugar su debut internacional por Copa Libertadores, por un partido que se sabía que no se iba a jugar. Ahora si Huancayo pierde el martes contra Nacional de Paraguay; vamos a encontrar a Huancayo que no ha jugado ningún partido amistoso, no ha podido jugar las dos primeras fechas del campeonato, y lo has hecho viajar al Cusco pasando por Lima con todo lo que implica. No ha entrenado el jueves, el viernes, no va entrenar el sábado y juega el martes”, añadió el exfutbolista.

Diego Rebagliati lamentó que no comentará el partido de Universitario vs Cantolao. | Movistar Deportes

Listos para el debut

Universitario de Deportes fue parte de los clubes que aseguraron que no iban a participar de la Liga 1 2023 hasta que no se levante la medida cautelar que protege a la Federación Peruana de Fútbol sobre los derechos de televisión. Sin embargo, decidió cambió su postura y decidió presentarse a su partido ante Academia Cantolao como parte de la fecha 3, que se jugará en el estadio Monumental este sábado 4 de febrero a las 15:30 horas. Los ‘cremas’ tienen el permiso de la FPF para que GOLPERU transmita el partido, pero el operador decidió no hacerlo así que se podrá ver a través del canal ‘merengue’ de YouTube.

“Somos respetuosos de las indicaciones de FIFA. No podemos mezclar la parte comercial con la deportiva, porque sería ir contra nuestro ente rector, representado por la Federación Peruana de Fútbol, donde hay reglamentos, donde un ‘walk over’ no te lo devuelven, donde tres puntos no te los devuelven. Por eso, nosotros estaremos presentes en el campo de juego enfrentando esta tercera fecha contra Cantolao. Somos firmes en la posición y respetamos las normas”, declaró Jean Ferrari, administrador del equipo de Ate.

Administrador crema afirmó que serán respetuosos con las normas de la FIFA.

Por su lado, Carlos Compagnucci dio conocer a los convocados en una lista de 21 jugadores para el encuentro ante el ‘delfín’. El técnico argentino estrenará a su equipo completamente renovado respecto al del año pasado, donde marcará el debut de nueve jugadores: Hugo Ancajima, José Bolívar, Yuriel Celi, Matías Di Benedetto, Emanuel Herrera, Martín Pérez Guedes, José Rivera, Marco Saravia y Rodrigo Ureña. Y dos regresos que emociona a toda la hinchada ‘crema’: Horacio Calcaterra y Alex Valera.

La nómina empieza con los arqueros José Carvallo y Diego Romero. Hugo Ancajima, José Bolívar, Nelson Cabanillas y Aldo Corzo, quien reaparecerá luego de su fractura en el maxilar superior, son los laterales convocados. Matías Di Benedetto, Piero Guzmán y Marco Saravia son los zagueros. Horacio Calcaterra, Jordan Guivin, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Martín Pérez Guedes y Rodrigo Ureña son los elegidos en el mediocampo. Yuriel Celi, Luis Urruti, Andy Polo, José Rivera, Emanuel Herrera y Alex Valera son los nombres considerados para el ataque.