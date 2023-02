Roberto ‘Chorri’ Palacios aseguró que no fue infiel a su esposa: negó último ampay de Magaly Medina

Roberto ‘Chorri’ Palacios brindó una entrevista a ‘América Hoy’, donde sorprendió al negar que le había sido infiel a su esposa Karla Quintana. Como se recuerda, Magaly TV La Firme difundió unas imágenes donde se le ve al deportista con una desconocida mujer días antes de contraer nupcias con la madre de sus hijos.

Janet Barboza remarca que Brunella Horna “no es irrepestuosa” y pide no llamar competencia a ‘Préndete’ La conductora de América Hoy dio una entrevista a Infobae donde hizo diferencias entre Brunella Horna y Melissa Paredes. Además, contó que no habla con su novio desde hace un mes. VER NOTA

El programa de Magaly Medina también presentó el testimonio de la supuesta amante que responde al nombre de Maribel Meza, además de chats que probarían la infidelidad.

Lejos de admitirlo, el futbolista negó las imágenes e indicó que está buscando la forma de que la mujer se retracte de las acusaciones. Además, culpó a los medios de espectáculos.

‘Cuto’ Guadalupe reveló los motivos del por qué se molestó con Yahaira Plasencia: “Dijo que no me conocía” El exfutbolista fue invitado al magazine de ‘América Hoy’ y comentó cuál fue la situación en específico que le incomodó de parte de la salsera. VER NOTA

“Estoy buscando la forma que esta chica se retracte de lo que ha dicho. Es fácil darse cuenta, ya tú sabes cómo se maneja este medio de espectáculos. Ya hablaré en su momento”, fue lo que dijo Roberto ‘Chorri’ Palacios a la reportera de América Hoy.

Como se recuerda, no solo las imágenes de Magaly Medina y el testimonio de Maribel Meza lo señalan, sino también unos chats que se escribió con la mujer después de su boda.

Yahaira Plasencia y sus diferentes reacciones cuando le preguntan por Jefferson Farfán y Jair Mendoza La cantante fue la primera invitada de ‘América Hoy’ y se sometió a una serie de preguntas. Una de ellas era relacionada a su expareja y otra al intérprete de salsa. VER NOTA

“Mi esposa puede ver mi fono (teléfono), así que porfa no me escribas por un tiempo. Quiero la confianza de ella (de Karla Quintana)”, escribió el futbolista a su supuesta amante.

Roberto Chorri Palacios niega haberle sido infiel a su esposa.

Ethel Pozo y Janet Barboza reprocharon actitud de Chorri Palacios

Las conductoras de América Hoy expresaron su indignación ante las palabras de Roberto ‘Chorri’ Palacios, pues indicaron que mejor hubiera quedado disculpándose y aceptando su error.

“No le tiene pena a su esposa, no le pide perdón, no lo sé, mínimo una disculpa pública. La prensa no tiene la culpa a sacarle la vuelta a tu mujer”, señaló Janet Barboza.

Por su parte, Ethel Pozo señaló que Palacios ha tomado la decisión de negar hasta el final, en lugar de asumir su culpa. “No es responsabilidad de la prensa de lo que tú entre cuatro paredes hagas. El momento ya está pasando, hay que reconocer los errores, llevar terapia para cambiar esta conducta”, indicó la hija de Gisela Valcárcel.

Supuesta amante encaró a Roberto Chorri Palacios

Magaly Medina no solo difundió el ampay, sino que también se contactó con la supuesta amante del exfutbolista Roberto Carlos Palacios y le dio ventana para que cuente su versión de los hechos.

“Tú, Roberto Palacios, sabes muy bien que el día 11 de enero, una semana antes de casarte, pasó un encuentro íntimo en tu camioneta. Yo solamente estoy contando mi verdad, tú sabes que yo no miento. Hubo conversa y conversa… hasta que a mí se me cayó el arete. Él me dice ¿vamos atrás? El resto, ya tú sabes”, dijo la mujer el pasado 25 de enero.