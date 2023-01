Paro Nacional EN VIVO: Protestas y bloqueo de vías continúan en varias regiones del Perú

Así amaneció Lima

La jornada de protestas del día viernes en Lima no dejó vidas qué lamentar, pero sí algunos destrozos en la ciudad que fueron limpiados durante la madrugada de este sábado. Para este día no hay restricciones en el tránsito. Aunque no se ha programado de manera formal alguna movilización no se descarta que por la tarde se registren nuevas protestas.