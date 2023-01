Tiktoker peruano se viralizó por crear pegajoso remix del tema de Shakira con Bizarrap

Tiktoker peruano se volvió viral por crear remix del tema de Shakira con Bizarrap | TikTok/@lilangellooficial

La ‘BZRP Music Session #53′ sigue rompiendo récords y fascinando al público, logrando convertirse en el lanzamiento musical latino más exitoso de Youtube. Debido a ello, diversos músicos han estrenado su propia versión del nuevo tema de Shakira con el DJ argentino Bizarrap, entre ellos el peruano Lil Angello.

El cantautor y artista pop urbano, quien posee más de 800 mil seguidores en TikTok, publicó un remix de la canción del momento, agregando estrofas dirigidas a Gerard Piqué y Clara Chía, la polémica pareja que ha protagonizado portadas en España y en otras partes del mundo.

Su versión gustó a los usuarios, quienes elogiaron el talento del peruano en la caja de comentarios. “Shakira y Bizzarap, una colaboración con él”, “Este man es un genio, sus composiciones le quedan espectaculares”, “Clara-mente, este chico me encanta” y “Eres lo máximo” fueron algunos de los elogios que recibió Lil Angello.

El clip cuenta con casi 130 mil visualizaciones y más de 22 mil ‘me gusta’. En tanto, la ‘tiradera’ de Shakira contra su exesposo supera las 65 mil reproducciones en Youtube.

Lil Angello se viralizó por remix del ‘BZRP Music Session #53′.

Letra del remix

“Te la pegaste de inocente,

no valoraste 12 años de relación.

Llegaste a tarde a defenderla y autogol.

Ya escuchaste, no la busque

porque si no te va peor.

¿Qué te hace pensar que si jugó con una,

no puede jugar con las dos?

Lo que hizo con ella te lo va a hacer a ti.

Aunque sé que suena un poco duro

mami, tú sabes que te puede pasar.

Las mujeres ya no lloran,

solo pueden facturar.

Solo pueden facturar”, dice la letra.

Te puede interesar: Figuras de la farándula reaccionaron a la nueva canción de Shakira y Bizarrap contra Gerard Piqué

Lil Angello, artista urbano de nacionalidad peruana.

Jazmín Pinedo critica a Shakira

La conductora de ‘Más Espectáculos’ no está de acuerdo con el comportamiento de Shakira. Según Jazmín Pinedo, la cantante colombiana hizo mal al dedicarle una canción a su exesposo, ya que estaría afectando indirectamente a sus dos pequeños hijos.

“Shakira salió con todo, no creía en nadie. Pero es complicado y difícil… Nosotros nos reímos, pero qué pasa si uno estuviera en su círculo cercano. Hay niños de por medio, quieras o no es el papá de tus hijos, tú lo escogiste y uno no tiene que quejarse, simplemente tiene que solucionar los problemas. Así es la vida, de eso se trata”, señaló.

Te puede interesar: “Rip Piqué”, fans peruanos reaccionaron ante el estreno de la canción de Shakira y Bizarrap

Shakira y Gerard Piqué se separaron en junio de 2022, luego de 12 años juntos. Anunciaron la noticia a través de un comunicado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante colombiana. Poco meses después, el futbolista hizo pública su relación amorosa con Clara Chía, una joven de 23 años.

A partir de la ruptura, la intérprete de “Ojos así” lanzó tres temas musicales para referirse, indirectamente, a su exesposo. Estos son “Te felicito”, “Monotonía” y “BZRP Music Session #53″. Este último ha sido el más exitoso hasta el momento, pues se refiere a la nueva pareja de Gerard Piqué como su “reemplazo”.

SEGUIR LEYENDO