Perros y gatos

Cómo los perros logran asociar palabras y nombres en el entorno familiar

Algunos canes demostraron habilidades comparables a las de un niño de 18 meses, según una investigación publicada en Science

Un estudio muestra que algunos
Un estudio muestra que algunos perros pueden aprender palabras como un niño de 18 meses, asociando nombres de objetos sin entrenamiento directo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio científico demostró que algunos perros poseen la capacidad de aprender nombres de objetos sin entrenamiento directo, una habilidad comparable a la de un niño de dieciocho meses. La investigación analizó el comportamiento de diez perros excepcionales ante la exposición a nuevos objetos en entornos domésticos.

El análisis se realizó en la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena y fue publicado en la revista Science. El hallazgo plantea nuevas preguntas sobre el desarrollo del lenguaje en los animales y su relación con el ser humano.

El trabajo reunió a perros ya reconocidos por su habilidad para identificar palabras específicas. Los investigadores sometieron a estos animales a pruebas que evaluaron su comprensión del nombre de objetos nuevos. Todas las evaluaciones se efectuaron en ambientes familiares y bajo condiciones controladas. El objetivo fue determinar si los perros podían asociar nombres con objetos al observar conversaciones entre personas de su entorno.

La investigación, liderada por la
La investigación, liderada por la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena y publicada en Science, analizó el aprendizaje incidental en perros excepcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos buscaban comparar el aprendizaje de los perros con el de los niños pequeños. De acuerdo con The New York Times, el equipo liderado por Shany Dror comprobó que los perros identificaron correctamente los objetos en el 80% de los casos. Este porcentaje se mantuvo tanto en situaciones de entrenamiento directo como cuando los animales solo escucharon el nombre del objeto durante conversaciones ajenas.

Aprendizaje incidental y habilidades lingüísticas

El estudio reveló que los perros seleccionados fueron capaces de aprender palabras mediante el llamado aprendizaje incidental, un proceso donde el animal capta información sin que la instrucción se dirija expresamente a él. Esta forma de aprendizaje es clave en el desarrollo del lenguaje infantil y ahora se observa también en algunos perros, lo que desafía la idea de que la comprensión de palabras es exclusiva de los seres humanos.

Según Shany Dror, los perros demostraron una precisión similar tanto cuando las señales iban dirigidas a ellos como cuando formaban parte de un diálogo entre personas. Los resultados sugieren que ciertas razas o individuos pueden captar señales lingüísticas complejas, aunque la mayoría de los perros no desarrolla esta capacidad de forma natural.

Los perros participantes identificaron correctamente
Los perros participantes identificaron correctamente objetos nuevos en el 80% de los casos al escuchar su nombre durante conversaciones humanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas dos décadas, algunos científicos han documentado casos de perros capaces de aprender y recordar decenas e incluso cientos de nombres de juguetes.

Durante el experimento, los dueños presentaron juguetes nuevos a otros integrantes de la familia mientras los perros observaban. Las personas repetían el nombre del objeto en frases simples, sin mirar al animal.

Días después, los investigadores solicitaron a los perros que eligieran el objeto correcto a partir de su nombre. Los resultados mostraron que siete de los diez perros superaron ampliamente el azar, mientras que un grupo de control no logró asociar nuevas palabras a los objetos.

El estudio confirma que ciertas
El estudio confirma que ciertas razas o individuos de perros desarrollan habilidades lingüísticas comparables a las de niños pequeños mediante la observación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opiniones de expertos y desafíos futuros

Federico Rossano, investigador de cognición comparativa en la Universidad de California en San Diego, destacó el desempeño de los perros analizados.

Rossano señaló que estos animales podrían estar utilizando mecanismos similares a los de los niños pequeños al aprender nuevas palabras. Sin embargo, subrayó la necesidad de replicar el experimento bajo condiciones aún más estrictas para confirmar los hallazgos.

Juliane Kaminski, directora del centro de cognición canina de la Universidad de Portsmouth, respaldó la solidez de los resultados y recordó que estudios previos ya habían demostrado el aprendizaje indirecto de etiquetas en perros.

Solo una minoría de perros
Solo una minoría de perros demuestra la capacidad de aprender palabras por aprendizaje incidental, según expertos como Federico Rossano y Juliane Kaminski - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kaminski explicó que el fenómeno no es universal y que solo algunos animales desarrollan esta destreza. Persisten dudas sobre qué señales utilizan exactamente los perros y por qué no todos logran el mismo nivel de comprensión.

El estudio abrió interrogantes sobre la naturaleza y los límites del aprendizaje lingüístico en los perros. Kaminski afirmó que aún no existe una explicación clara sobre qué regla comprenden estos animales para diferenciarse del resto.

Los especialistas acordaron que los casos documentados representan una minoría y que se requieren más investigaciones para entender por completo el fenómeno.

La convivencia con humanos y
La convivencia con humanos y la exposición a conversaciones cotidianas favorecen el desarrollo de la cognición y el aprendizaje de palabras en perros domésticos- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relevancia para el vínculo humano-animal

La investigación aporta evidencia sobre la inteligencia social y comunicativa de los perros. El hallazgo refuerza la idea de que la convivencia con humanos influye en el desarrollo de capacidades cognitivas en los animales domésticos. Los resultados también indican que el entorno familiar y la exposición a conversaciones humanas favorecen el aprendizaje de palabras.

Expertos en conducta animal consideraron que el estudio marca un avance en la comprensión de la relación entre humanos y perros. De acuerdo con el equipo de Science, la investigación podría inspirar nuevos enfoques en el entrenamiento canino y en el estudio de la cognición animal. La capacidad de algunos perros para identificar objetos a partir de palabras aprendidas por observación plantea desafíos para futuras investigaciones sobre el lenguaje en otras especies.

Expertos en conducta animal consideran
Expertos en conducta animal consideran que estos hallazgos abren nuevas líneas de investigación sobre la inteligencia, el lenguaje y el entrenamiento canino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de los perros analizados demuestra que la comprensión del lenguaje no es exclusiva de los seres humanos, aunque su alcance sigue siendo limitado a una minoría dentro de la especie. Los investigadores recomendaron ampliar el número de sujetos y diversificar los contextos experimentales para obtener conclusiones definitivas.

El estudio posicionó nuevamente a los perros como animales con una notable capacidad de adaptación y aprendizaje. Mientras tanto, el debate sobre la inteligencia animal y la evolución del lenguaje continuará desarrollándose en la comunidad científica.

