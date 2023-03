Mascotas y carriola: cuándo usarla para los paseos y cuáles son sus beneficios

Este tipo de herramientas pueden ser utilizadas en casos específicos sin que afecte el bienestar de tu mascota (Ricardo's snapshot)

El cuidado de los perros y gatos ha mejorado de manera considerable en los últimos años. Actualmente existen diferentes herramientas que ayudan a garantizar el bienestar y mejorar la calidad de vida de las mascotas. Aunque algunos artículos, como las carriolas, parecen estar “fuera de lo normal”, la realidad es que su uso puede traer consecuencias positivas para los animales.

El uso de este tipo de transportadoras se ha vuelto algo común en diferentes países de Europa, mientras que en América Latina este tipo de artículos para mascotas ha comenzado a “tomar vuelo”. La doctora Claudia Edwards Patiño, directora de programas en Humane Society International México, explicó en entrevista que usar estas “transportadoras con ruedas” trae beneficios para los perros o gatos.

La especialista en medicina zootécnica explicó que utilizar este tipo de herramientas ayudan a velar por la salud y bienestar de las mascotas. “No podemos hacerlo de otra manera porque a lo mejor no se puede cargar al perro, o no tenemos un auto para llevarlo, en general lo que queremos es que el animal esté bien, no debería de ser un problema”, comentó.

Cuando es beneficioso

Las carriolas son ideales si vas a un lugar pet friendly y quieres evitar que tu mascota se la pase en el suelo (Getty Images)

La doctora Claudia Edwards explicó que hay momentos en los que resulta positivo utilizar esta clase de transportadoras con ruedas y ejemplificó con algunos casos. Cuando la mascota es aún un cachorro, ya cuenta con algunas vacunas de su esquema pero no puede entrar en contacto con otros animales, la carriola ayudará a que conozca el mundo.

“Esto le va a evitar problemas de miedo y agresión más adelante”, detalló sobre los beneficios a largo plazo que traerá a tu mascota. Si el perro “todavía no puede tocar el pasto y lugares donde otros perros hayan orinado, defecado o estornudado, porque lo podría poner en riesgo, en ese caso sacar a los cachorros protegidos para empezar a socializar, sin poner en riesgo su salud física, estaría bien”.

En primera instancia, el uso de la carriola tiene como objetivo velar por la salud y bienestar de la mascota, los tutores podrían emplear esta herramienta cuando van a un lugar pet friendly donde el animal tiene que pasar un rato acostada, en lugar de pasar el tiempo en el suelo o pavimento, la transportadora con ruedas es una buena opción donde puede estar cómodo.

Esta opción también es viable cuando tiene un perro de raza pequeña que lo puedan lastimar otras personas cuando caminen por el lugar o si tiene algún tipo de problema cuando está rodeado de gente.

“En realidad depende de por qué se está haciendo y cuáles son las consecuencias para el animal y si las haces por una buena razón y las consecuencias son positivas, pues sin problema”, detalló la doctora Claudia Edwards.

Los perros adultos

Cuando se vaya a usar esta herramiento de transporte se debe de considerar en primer lugar el bienestar del animal (Getty Images)

La especialista en comportamiento animal invitó a no realizar juicios después de ver a un perro en una carriola, puesto que no se sabe el contexto que hay detrás. Puede ser el caso, que la mascota sea vieja y tenga artritis por lo que su movilidad se le dificulta, en estos casos continuar con el hábito de sacarlo a pasear con alguna transportadora le será de gran ayuda al animal.

A pesar de estos aspectos positivos, Claudia explicó que también haya casos donde el resultado es contraproducente, un perro que tiene la necesidad de caminar, correr, olfatear en diferentes lugares, pero se la pasa arriba de la carriola podría generarle problemas de malformidades, “sus músculos se van a comenzar a atrofiar, sus uñas no se desgastan van a comenzar a crecer y se les encajan, luego cortarle las uñas a esos perros es un drama”, comentó.

En cuanto a estas herramientas, Claudia consideró que cada día hay más artículos que ayudan a los dueños de las mascotas a proporcionarles una mejor calidad de vida, sobre todo durante la vejez. La especialista en comportamiento animal puntualizó que utilizar una transportadora o una carriola siempre debe de velar por el bien y los intereses del perro o gato.