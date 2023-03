Cómo es vivir en el cuerpo de un gato, este felino influencer lo muestra

Sus dueños decidieron ponerle una cámara después de que se dieron cuenta que pasaba mucho tiempo fuera de casa. (Instagram @Gonzoisacat)

La vida de los gatos es una constante exploración de los lugares y objetos que hay a su alrededor, su naturaleza los convierte en unos “inspectores profesionales”, por lo que es común encontrarlos en los lugares menos inesperados ya sea dentro de la casa o en un perímetro a la redonda. Gonzo un felino atigrado de pelaje gris con líneas negras, es la mascota que enseña con una cámara colgando de su pecho, cómo es el día a día de un felino doméstico.

Derek, dueño del minino, comparte casi todos los días los clips que graba su mascota a través de las cuentas de TikTok e Instagram Gonzoisacat. Desde el 5 de mayo de 2019 a la fecha, se ha realizado más de 650 publicaciones en la cuenta, lo que ha generado que tenga una base de fans que no se pierde las aventuras de este felino.

Su familia contó para la revista digital, The Dodo, que Gonzo siempre ha preferido estar fuera de la casa. Le gusta pasear por todo el jardín e incluso se da algunas vueltas por el vecindario, pero a pesar de tener un espíritu explorador siempre llega a su hogar cuando lo llaman.

La sorpresa de los paseos

Desde que era una cachorro a Gonzo siempre le ha gustado estar fuera de su casa (Instagram @gonzoisacat)

Entre los videos que han publicado se puede ver al felino vagando por diferentes lugares de su vecindario, donde recoge la basura, hace amigos y persigue a cualquier tipo de objeto o animal que él considera como una presa.

La decisión de ponerle el collar con una cámara surgió después de que tuvieran la duda de qué hacía en todo el tiempo mientras estaba fuera de casa, y desde ese momento quedaron impresionados con todas las vivencias que tenía su compañero peludo.

“Mi esposa y yo hablamos sobre eso y sentimos que sería una buena idea educarnos sobre lo que estaba haciendo”, comentó Derek en la entrevista. El hombre que se dedica a realizar documentales decidió en ese momento que sería buena idea colocarle una cámara espía.

Al inicio creían que se metía en problemas o realizaba algún tipo de travesuras a las personas, pero la realidad es que se la pasaba durmiendo entre los arbustos. Hubo una ocasión que convivió cerca de crías de zarigüeyas y aunque al principio los roedores tenían miedo por la presencia de Gonzo, en los siguientes videos estaban conviviendo en paz.

Le gusta dar regalos

Los dueños se quedaron sorprendidos que las múltiples actividades que hacía Gonzo fuera de su casa (Instagram @gonzoisacat)

Derek detalló que desde cachorro a Gonzo le gusta llevar algunos “presentes” a él y a su esposa. Pedazos de plástico, cajas, ligas para el cabello, cáscaras de plátano o tapas para vasos de café, son algunos de los objetos que ha llevado a la casa.

“Es un gato grande y fuerte, es inusualmente inteligente, pero los resultados no serán lindos ni seguros para todos los gatos”, comentó el dueño de Gonzo sobre lo difícil que puede ser para otros felinos tener un collar con una cámara todo el tiempo. Derek explicó que tienen otro felino al cual no lo dejan salir e incluso han decidido no ponerle el mismo collar que al félido atigrado.

Entre todos los clips que ha logrado grabar este animal, se puede ver cómo es un “experto” para sobrevivir fuera de su casa, regularmente no se mete en problemas y le gusta estar cerca de todo tipo de vegetación.

En los más de dos años de su carrera como cineasta, Gonzo no ha tenido algún problema con su collar, sin embargo sus dueños se han mostrado preocupados que otras personas intenten poner una cámara a su mascota sin saber las consecuencias que podría tener el animal.