¿En qué cambió tu vida este éxito?

La verdad es que mi vida cambió bastante. Si bien no soy de salir mucho, cuando lo hago me piden fotos o me saludan. Eso me encanta porque significa que les gusta mi trabajo y que estoy haciendo bien las cosas. En las redes me empezaron a seguir un montón de golpe. Es la primera vez que tantas chicas me hablan (risas).