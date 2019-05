Si siempre quisiste visitarlo pero no te animabas o no encontrabas un por qué, agendá esto: el Palacio Barolo está en su esplendor. No solo vale la pena tomar su tour sino también agendarte alguna tarde para un after office (ahí, a poco del Congreso) y disfrutar la vista de la ciudad de Buenos Aires (y algún que otro cocktail o cerveza) desde su nuevo bar, Salón 1923 ubicado en su cúpula en el piso 16. Una foto que tenés que tener. En Av. de Mayo 1370, de lunes a sábados desde las 9 a las 21 (viernes y sábados hasta las 23).