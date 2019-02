Si bien las botas son y serán un clásico del look invernal, la tendencia que llega del exterior marca que lo más chic y a la moda de 2019 será rescatar las sandalias del verano y seguir usándolas, ahora combinadas (o no) con soquetes y medias largas. ¿Qué es lindo? No sabe/No contesta. Pero es lo que es y se usa…