"Sueño con una AFA donde podamos hacer actividades recreativas, relacionarnos con los del fútbol masculino y que sea nuestra casa", dice Estefanía Banini, la capitana del equipo, que juega al fútbol a nivel profesional en el Levante de Valencia. Y agrega: "El problema es la falta de apoyo e interés de empresas, sponsors, y la mala organización de la federación. Una jugadora que no puede hacer esto profesionalmente no descansa bien, no se puede cuidar de la misma manera… Necesitamos una liga, un esquema y dinero para que haya un buen proyecto a largo plazo, porque el fútbol femenino necesita tiempo".