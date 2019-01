CINE Y TV SHOWS. Tomá nota. Cuenta regresiva por la tercera temporada de Stranger Things (4 de julio), en tanto en Netflix promete hacer ruido con su producción Go vive a tu manera para un público joven. Este año se espera la segunda de Big Little Lies con Meryl Streep y dará fin a dos de las favoritas: la 12ª y última temporada de The Big Bang Theory y Game of Thrones, anunciada para abril. En la pantalla grande llega Captain Marvel, la primera de Marvel con una superheroína como protagonista.