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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy sábado 10 de octubre

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La agenda de la SSC-CDMX para este 11 de octubre de 2026 prevé siete concentraciones, una rodada motociclista y seis rodadas ciclistas. Las actividades se concentran en Cuauhtémoc, aunque también hay convocatorias en Gustavo A. Madero, Tlalpan, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. Entre los temas destacan el acopio de ayuda para Cuba, la exigencia de apoyo humanitario para civiles en Ucrania, actividades de colectivos cannábicos, una campaña por los derechos humanos y una reunión estudiantil. La autoridad advierte posibles afectaciones viales por varios de los actos y recorridos.

12:58 hsHoy

La circulación permanecerá cerrada en las inmediaciones del Monumento a la Revolución por la 2ª Carrera Con Causa CENATRA 2026. Como alternativas viales están disponibles avenida Insurgentes, Ribera de San Cosme, Ricardo Flores Magón y Circuito Interior.

12:58 hsHoy

Agenda de unidades móviles

  1. 05:30 horas — Roma Cycling Sale del Parque México, en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, con destino a Mineral del Chico, Hidalgo. Aforo estimado: 25 personas.
  2. 06:30 horas — Biciarte Parte del Deportivo San José Tláhuac, en Tláhuac, hacia la Cascada La Burbuja, en Amecameca, Estado de México. Aforo estimado: 25 personas.
  3. 07:45 horas — Freebikesnva Sale del Parque Revolución, en la colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco, con destino al Parque Bicentenario. Aforo estimado: 25 personas.
  4. 08:00 horas — Fuerza Cycleer Se reúne en la Glorieta de Cibeles, en Cuauhtémoc, para dirigirse al Pueblo Mágico Artesanal La Venta, en Cuajimalpa. Aforo estimado: 25 personas.
  5. 09:45 horas — Evobici Aventura Parte de Porfirio del Castillo 394, colonia Constitución de 1917, Iztapalapa, con destino al Parque de los Venados. Aforo estimado: 25 personas.
  6. 10:00 horas — Colectivo Solidaridad Militante Va por Cuba Realiza una jornada de acopio de medicamentos y alimentos en el Monumento a la Revolución, en apoyo al pueblo cubano. Participan, entre otras organizaciones, el Frente de la Juventud Comunista y el Partido Comunista de México. Aforo estimado: 30 personas.
  7. 11:00 horas — Mexicanos con Ucrania Lleva a cabo una expresión pública en la fuente Américas de la Alameda Central para pedir apoyo humanitario para cerca de 2,000 civiles bloqueados en Oleshky, Ucrania. Aforo estimado: 30 personas.
  8. 11:00 horas — Colectivo A Favor de la Mujer y de la Vida Realiza una celebración en el Parque del Mestizaje, en Gustavo A. Madero, bajo el lema “Anunciamos la Paz”. Al concluir, los asistentes se trasladan a la Basílica de Guadalupe para una misa programada a las 12:00 horas. Aforo estimado: 100 personas.
  9. 12:00 horas — Colectiva Hijas de la Cannabis Organiza el evento político-cultural “Frecuencias Ancestrales” en Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc. Exige espacios seguros para consumidoras de cannabis y recauda alimento para perros y gatos. Aforo estimado: 100 personas.
  10. 12:00 horas — Plataforma 4:20 Realiza el evento “Vibraciones 4:20” en el Monumento a la Madre, para visibilizar y defender los derechos de la comunidad cannábica mediante arte y música. Aforo estimado: 120 personas.
  11. 12:30 horas — Amnistía Internacional Instala una recolecta de firmas y cartas en Plaza del Bolero, Tlalpan, como parte de la campaña “Escribe por los Derechos”. Aforo estimado: 30 personas.
  12. 14:00 horas — Colectivo El Capitán Ahuizote Celebra una reunión organizativa de estudiantes en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la colonia Tabacalera. El grupo busca evaluar la marcha del 2 de octubre y coordinar próximas acciones del movimiento estudiantil. Aforo estimado: 45 personas.
  13. 15:00 horas — Ajolobikers Realiza un recorrido desde la Plazuela del Barrio San Antonio Molotla, en Xochimilco; el destino permanece por definir. Aforo estimado: 25 personas.
  14. 20:30 horas — Los Loquitos del 46 Stunt Convoca a una rodada motociclista con punto de reunión en Pemex La Viga, en Cuauhtémoc. A las 21:15 horas habrá otro punto de encuentro en Soriana Híper Consulado, Venustiano Carranza; el destino no está definido. Aforo estimado: 200 personas.
12:53 hsHoy

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