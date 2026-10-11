Colombia

Colombiana que sobrevivió al terremoto en Cali, se fue de vacaciones a Panamá, y vivió el sismo del 9 de octubre: “Acá poco tiembla”

Una caleña viajó con sus parientes al país centroamericano, pero a un día de retornar a Colombia, estuvo presente en un centro comercial cuando se presentó el movimiento telúrico

La familia eligió viajar a Panamá como una pausa tras el impacto emocional del temblor sufrido en el Valle del Cauca - crédito Enea Lebrun/Reuters/Captura de video
La familia eligió viajar a Panamá como una pausa tras el impacto emocional del temblor sufrido en el Valle del Cauca - crédito Enea Lebrun/Reuters/Captura de video Telemedellín
Guardar

El terremoto de Panamá registrado el 9 de octubre dejó daños en viviendas, escuelas, hospitales, puentes y edificios públicos, mientras las autoridades atendían a los evacuados y revisaban estructuras afectadas. En medio de esa emergencia, una colombiana vivió por segunda vez en menos de dos meses un fuerte movimiento sísmico junto a su familia.

La experiencia ocurrió cuando la dama y sus acompañantes se preparaban para volver a Colombia después de unos días de descanso. El viaje buscaba alejarlos del temor que dejó el sismo que habían sentido en Cali el lunes 10 de agosto.

PUBLICIDAD

Natalia Arcila y sus familiares salieron ilesos tanto del terremoto en Cali como del registrado en Panamá el viernes 9 de octubre. La mujer contó que el segundo episodio reactivó la angustia de su madre, que seguía afectada por lo ocurrido en el Valle del Cauca.

La caleña viajó a Panamá con su familia para descansar después de los días difíciles que atravesaron en Colombia. Un día antes de emprender el regreso, la tierra volvió a sacudirse con intensidad en el país centroamericano.

La caleña Natalia Arcila y su familia sobrevivieron a dos terremotos registrados en Cali y Panamá en menos de dos meses - crédito Captura de video
La caleña Natalia Arcila y su familia sobrevivieron a dos terremotos registrados en Cali y Panamá en menos de dos meses - crédito Captura de video Telemedellín

“Ya me río, pero en el momento me dio mucho sentimiento de impotencia y de tristeza”, relató Natalia Arcila al medio regional Telemedellín. Según explicó, su madre cuestionó la decisión de viajar a un destino elegido porque, en su percepción, era un lugar donde casi no temblaba.

PUBLICIDAD

Arcila recordó que la situación tuvo un impacto especial en su madre. “No salimos de Cali por el tema del terremoto y de los temblores, porque ella está bastante afectada y nerviosa con el tema”, afirmó la mujer ante el canal.

El episodio en Panamá también la sorprendió mientras estaba con su hijo de 10 años. La familia ingresaba a un centro comercial cuando comenzó a percibir el movimiento dentro de una tienda cercana a la entrada.

“Estaba con mi familia entrando pues a un centro comercial en una tienda de las cercanas como a la entrada y empecé a sentir que se empezó a mover todo”, contó Arcila a Telemedellín.

La mujer explicó que su hijo estaba en un local contiguo y que intentó advertir a quienes se encontraban allí. “Mi hijo que tiene 10 años estaba en una tienda al lado y empecé a decir está temblando, está temblando”, continuó.

El terremoto de Panamá tuvo una magnitud de hasta 7,7 grados con epicentro en el corregimiento de La Pistalosa - crédito Enea Lebrun/REUTERS
El terremoto de Panamá tuvo una magnitud de hasta 7,7 grados con epicentro en el corregimiento de La Pistalosa - crédito Enea Lebrun/REUTERS

De acuerdo con su relato, una de las personas que estaba en el comercio no creyó de inmediato que se tratara de un sismo. Arcila vinculó esa reacción con la poca frecuencia de temblores que, según dijo, se percibe en Panamá. “Obviamente como acá en Panamá poco tiembla, el de la tienda me dijo no’, y yo le dije ‘sí’”, concluyó su relato al medio regional.

El sismo tuvo una magnitud de hasta 7,7 y dejó más de 80 réplicas

El terremoto ocurrió a las 12.56 del viernes 9 de octubre y tuvo su epicentro en La Pistalosa, un corregimiento de la provincia de Herrera, en el sur de Panamá. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó una magnitud de 7,7, mientras que el Instituto de Geociencias de Panamá la estimó en 7,5.

La diferencia entre ambas mediciones no cambió la dimensión de la emergencia. El movimiento tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros, una condición que contribuyó a que se sintiera con fuerza en gran parte del país.

En los primeros segundos, miles de personas salieron de edificios, comercios y viviendas. Algunas fachadas, balcones y paredes se desplomaron durante el temblor.

La poca profundidad del sismo provocó el desplome de fachadas, balcones y paredes de varios edificios - crédito DANIEL DE CARTERET / AFP)
La poca profundidad del sismo provocó el desplome de fachadas, balcones y paredes de varios edificios - crédito DANIEL DE CARTERET / AFP)

El Instituto de Geociencias de Panamá informó que se produjeron más de 80 réplicas a lo largo de la jornada. Reportes posteriores elevaron ese número a más de un centenar.

El temor a nuevos movimientos llevó a numerosas familias a pasar la noche fuera de sus hogares. Las autoridades mantuvieron vigilancia sobre las zonas afectadas y evaluaron las condiciones de las edificaciones.

El Gobierno panameño descartó la posibilidad de un tsunami. Esa era una de las preocupaciones centrales de residentes de las áreas costeras y de los turistas que estaban en el país.

Temas Relacionados

Terremoto PanamáColombiana en PanamáSobreviviente terremoto CaliVacacionesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

El partido que cierra la jornada dominical del fútbol profesional colombiano se jugará en el “Sanfernandino” de Cali, el cual volverá a tener habilitadas sus cuatro tribunas después del sismo del 10 de agosto

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

Reportan incendio en una vivienda de sector exclusivo de Cali: esto se sabe

La situación provocó la salida de una nube espesa, mientras los equipos de socorro trasladaron dos unidades, un vehículo de altura y una ambulancia al lugar para intervenir en el siniestro

Reportan incendio en una vivienda de sector exclusivo de Cali: esto se sabe

Polémica en Cúcuta por concejal que se peleó con un joven en un local comercial: “Vaya y mire quién soy yo”

La secuencia difundida en redes sociales muestra un intercambio verbal entre el cabildante Carlos Dueñas y un hombre al interior de un supermercado de la capital de Norte de Santander

Polémica en Cúcuta por concejal que se peleó con un joven en un local comercial: “Vaya y mire quién soy yo”

Así fue el fuerte accidente de David Alonso en el GP de Indonesia: equipo confirmó contusión pulmonar para el piloto colombiano

El motociclista arrancó en el segundo puesto de la grilla de partida y en la primera vuelta su propio compañero de equipo le tocó la rueda trasera, lo que provocó la estrepitosa caída

Así fue el fuerte accidente de David Alonso en el GP de Indonesia: equipo confirmó contusión pulmonar para el piloto colombiano

Policía murió durante enfrentamiento armado con las disidencias en Tuluá, Valle del Cauca: presunto integrante del grupo armado fue abatido

El uniformado murió en una incursión con fusiles ocurrida en el sector de La Marina, cuando recorría locales nocturnos junto a otro agente, quien sufrió lesiones leves

Policía murió durante enfrentamiento armado con las disidencias en Tuluá, Valle del Cauca: presunto integrante del grupo armado fue abatido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín se despidió de Miss Universe Colombia con emotivo video: no estuvo en Barranquilla para entregar su corona

Vanessa Pulgarín se despidió de Miss Universe Colombia con emotivo video: no estuvo en Barranquilla para entregar su corona

Ella es María Alejandra López Pérez, la ingeniera que se convirtió en la nueva Miss Universe Colombia 2026: duró más de 10 años en búsqueda de la corona

Omar Murillo elogió a El Agropecuario, ex de Aida Victoria, después de que se filtrara su video íntimo: “A fuego”

La Mijita reapareció con voz entrecortada tras polémica con Camilo Cifuentes, señalado de serle infiel a su novia embarazada: “Soy humana”

Hijo de Sara Uribe respaldó la relación de su madre con Camilo Méndez y ella habló sobre la posibilidad de tener un bebé: “No cierro las puertas”

Deportes

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

Así fue el fuerte accidente de David Alonso en el GP de Indonesia: equipo confirmó contusión pulmonar para el piloto colombiano

Francisco Fydriszewski, delantero del Junior FC, erró gol debajo del arco y sin portero, y desató la furia de los hinchas: “Una silla puesta ahí hace ese gol”

Mientras piden su salida de la selección Colombia, Camilo Vargas responde con penalti atajado en el clásico mexicano Atlas vs. Chivas de Guadalajara

Así fue el gol de Radamel Falcao en el partido de leyendas del Manchester United vs Arsenal