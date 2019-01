"En todos estos años fui testigo de los grandes cambios que se dieron en los medios y, cuando me di cuenta que estaba difícil seguir apostando a la pantalla chica, decidí abrirme sola y crear una plataforma digital –asegura con el entusiasmo característico de los emprendedores–. Pero te confieso que cuando lancé la web no tenía la menor idea de que estaba haciendo un OTT. Un over the top es cuando salteás a los cableoperadores y a la televisión de aire, no necesitás ningún intermediario y te conectás directo con tu público".