DEDO EN ALTO. "Sólo sucedió porque dejamos que suceda", con eso en mente, desde Europa Ai Weiwei se convirtió en símbolo. Su arte le da visibilidad a distintos issues sociales. Incansable, se convirtió en el artista chino contemporáneo más reconocido y se expresa mediante sus obras. "La gente común debería tener la misma capacidad de entender el arte que cualquier otra persona. No creo que el arte sea de élite o misterioso. No creo que nadie pueda separar el arte de la política", declaró Ai, cuyo trabajo hoy sorprende –y conmueve– a quienes asisten a la muestra en la Fundación PROA, especialmente la instalación de bicicletas en el exterior de la sala, frente al Riachuelo. La obra –reconfigurada especialmente para Buenos Aires– está compuesta por 1254 bicicletas de acero inoxidable. "Desde que comencé a hacer arquitectura y a enseñar a los estudiantes a construir, utilizo la bicicleta para enseñarles que pueden construir con cualquier material, no solo ladrillos y concreto", explicó Weiwei.