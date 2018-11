6. ¿Es normal que en el pañal quede una especie de polvo anaranjado?

Sí. Durante los primeros días de vida de los bebés es común notar en el pañal la presencia de un sedimento urinario color anaranjado (tipo polvo de ladrillo). Esto tiene que ver con la concentración de la orina acompañada de la presencia de uratos amorfos, una especie de cristales que se encuentran en la orina. No tienen una forma en particular y pueden ser de sodio, potasio, magnesio y calcio. Los uratos tienen aspecto de granos y color anaranjado o amarillento. No tienen ninguna importancia a nivel clínico y aparecen porque al recibir pocos líquidos, la orina se encuentra más concentrada.