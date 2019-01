No hay cocinero que no haya imitado a Choly en casa. La chef Ximena Sáenz no es la excepción. "¡Yo la copiaba! Hacía presentaciones en casa –comenta–. La primera receta que saqué de un libro fue de panqueques del libro Cocina Fácil… Hoy esa página está toda manchada de tanto hacerlos porque al libro lo conservo. Está lleno de platos ricos que me gustaba preparar para la familia y me hacían quedar como una reina" –comenta–. El libro hoy está destartalado, me acuerdo que le enumeré las páginas a mano y se lo llegué a mostrar a Choly".