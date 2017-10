La tecnología me volvió más vaga para leer libros y eso no me gusta. Pero me permite ver documentales y películas en mi cuadradito personal en un consultorio o un colectivo. Tampoco me gusta que fomente algunas de mis obsesiones, porque estoy sobreinformada con lo malo del planeta y eso me convierte en una madre de adultos jóvenes que se cree una superpolicía digital. Pero estas mismas redes y Google son las que me recuerdan cualquier cosa que olvido. Aprendí a hacer panqueques riquísimos con un tipo peruano que no sé de dónde salió y hasta a despegar dos vasos enfrascados que en otra época hubiera estrellado en una rabieta. Un tutorial me enseñó que con agua caliente y hielo conseguís que el vidrio se expanda o se contraiga y ¡zas!, separados, vuelven a nacer.