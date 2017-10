La vedette de este make up es un vibrante color rojo/anaranjado mate en los labios con el labial líquido Mark en tono orange you happy. Los ojos acompañan envueltos en sombras metalizadas que buscan destacar la mirada sin competir contra la boca. Maquilló Sergio Erasmo make up advisor de Avon Argentina. Peinó Haus Berlin para Glow con productos Balmain.