Panamá

Quejas por la compra de automóviles nuevos y usados en Panamá suman USD 7.7 millones

El mercado de autos nuevos acumula la mayor cuantía reclamada, según la Autoridad de Protección al Consumidor

Fachada de un concesionario con el letrero Autos Panamá, automóviles estacionados, personas en la entrada y una avenida en primer plano.
Un concesionario de venta de automóviles en Panamá exhibe vehículos en su estacionamiento exterior mientras varias personas caminan por el predio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El incumplimiento de garantías se convirtió en el principal dolor de cabeza para quienes compran un auto en Panamá.

Entre enero y septiembre de 2026, esta causa concentró 260 de las 378 quejas registradas por vehículos nuevos y usados, según datos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

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La cuantía reclamada por este motivo llegó a USD 5.801.216,38.

El organismo recibió las denuncias a través de sus departamentos de Conciliación y Vehículo a Motor.

Todas se vinculan con posibles incumplimientos en la compra de automóviles y en los servicios que rodean esa transacción.

Un hombre revisa el motor abierto de un vehículo azul en un taller con otros automóviles y edificios urbanos al fondo.
Un mecánico inspecciona el motor de un automóvil usado en un taller al aire libre de Ciudad de Panamá, con rascacielos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las 378 quejas totales, 254 correspondieron a vehículos nuevos, por un monto de USD 6.689.738,21.

Las 124 reclamaciones restantes se originaron en la compra de autos usados, con una cuantía de USD 1.010.170,83.

El motivo más frecuente, tanto en vehículos nuevos como usados, es el incumplimiento de garantías.

En los autos nuevos representa el 74,4% de los casos del segmento; en los usados, el 57,3%. La falta de información y los vicios ocultos completan el resto de las denuncias más comunes.

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En el segmento de vehículos nuevos, el incumplimiento de garantías sumó 189 quejas por USD 5.190.120,01. Esa cifra equivale a más de las tres cuartas partes del total reclamado en esta categoría.

Una mujer y un vendedor se dan la mano frente a una camioneta blanca con un lazo azul en el estacionamiento exterior de una agencia.
Una clienta recibe las llaves de su vehículo nuevo tras concretar la compra en una concesionaria automotriz de la Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de información aparece en segundo lugar, con 21 quejas por USD 378.733,83. Los vicios ocultos generaron 20 reclamos adicionales, por USD 569.072,14.

El resto de las denuncias en autos nuevos se reparte entre siete casos de incumplimiento de servicio, seis por cláusulas abusivas y tres por devolución de dinero.

En los vehículos usados, 71 quejas apuntaron al incumplimiento de garantías, por un monto de USD 611.096,37. La falta de información fue el segundo motivo más repetido, con 29 casos por USD 149.907,03.

Las cláusulas abusivas sumaron nueve denuncias por USD 126.683,43. El incumplimiento de contrato y los vicios ocultos cerraron la lista, con seis reclamaciones cada uno.

La diferencia en los montos entre ambas categorías responde al valor de los bienes involucrados. Aunque los autos usados generan menos dinero en disputa, la proporción de quejas por garantías resulta igual de alta que en los vehículos nuevos.

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Protección al Consumidor recomienda a los consumidores revisar con detalle el contrato antes de adquirir un vehículo nuevo o usado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los agentes económicos vinculados a autos nuevos, el Grupo Sílaba lideró el registro con 27 quejas. Le siguieron Ricardo Pérez, S.A., con 20 casos, y Petroautos, S.A., con 19.

Grupo Q Investments, S.A. sumó 17 denuncias y Automotora Autostar, S.A. acumuló 16. Bay Motors, S.A. registró 14 quejas, mientras que Distribuidora Automotriz Fortune, S.A. contabilizó 13.

Grupo Auto Comercial, S.A. llegó a 12 reclamaciones. Panamotor y Petromotors, S.A. cerraron esta lista con 11 quejas cada uno.

En el segmento de usados, Autos Platinum encabezó el conteo con 17 denuncias. Sandi Autos sumó nueve y Level Up 360, S.A. registró seis.

Un grupo de empresas acumuló tres quejas cada una: Autodolarpty, Autos Gold, Autos Prity 507, S.A., Cirelli Cars, Compra y Ventas de Autos María, Distribuidora de Motores, S.A., Distribuidora de Motores, S.A. / Fat Car, JB Motores Inc., Proveedor Automotriz, S.A. y RB Car Pty.

Dos hombres adultos cierran un acuerdo de compra de auto, pasándose la llave del mismo de mano en mano - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Dos hombres se saludan luego de negociar la compra de un automóvil en una concesionaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acodeco aclaró que la cantidad de denuncias por empresa solo permite identificar dónde se concentran los reclamos presentados ante la institución. El organismo subrayó que estas cifras no implican, por sí mismas, que exista una infracción comprobada.

La entidad recomienda a los consumidores revisar con detalle el contrato antes de adquirir un vehículo nuevo o usado. También sugiere verificar las condiciones de la garantía y solicitar información clara sobre el estado del automóvil.

La institución insiste en conservar las facturas, los comprobantes de pago y el resto de los documentos de la transacción. Ese respaldo resulta clave si luego surge algún conflicto con el vendedor.

En el caso de los autos usados, el organismo remarca la importancia de pedir información sobre las condiciones en que se entrega el vehículo. Recomienda además dejar constancia por escrito de los compromisos que asuma el vendedor.

Cuando un proveedor no cumple lo pactado o el comprador detecta una posible vulneración de sus derechos, puede acudir a Acodeco con la documentación que sustente su caso. La entidad cuenta con mecanismos de atención y conciliación para buscar una solución entre las partes, según el procedimiento que corresponda a cada situación.

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