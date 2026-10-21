Panamá

Panamá registra más de 4,000 casos de delincuencia juvenil y los delitos sexuales encabezan las estadísticas

Las fiscalías de adolescentes recibieron 4,002 denuncias hasta septiembre, un incremento de 19.2% que también se reflejó en provincias como Veraguas, Colón y Bocas del Toro

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia pidió a padres y cuidadores revisar la privacidad de sus perfiles digitales para proteger los datos de niños y adolescentes- crédito VisualesIA
Los casos atribuidos a adolescentes en Panamá aumentaron 19.2% durante los primeros nueve meses del año, en comparación con el mismo período de 2025. crédito VisualesIA
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Las fiscalías de adolescentes de Panamá recibieron 4,002 denuncias por hechos delictivos entre enero y septiembre de 2026, un incremento de 19.2% frente a los 3,357 casos registrados durante el mismo período de 2025, según las estadísticas preliminares del Ministerio Público. La diferencia representa 645 denuncias adicionales en un año.

El aumento estuvo acompañado de un crecimiento en los delitos contra la libertad e integridad sexual, categoría que incluye hechos como la violación, el abuso sexual y la explotación sexual. Estos registros pasaron de 1,144 a 1,416 denuncias, una diferencia de 272 casos que representa un incremento de 23.8%.

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Las estadísticas también reflejan 820 casos contra la vida y la integridad personal, una clasificación que comprende delitos como homicidio, lesiones personales y otras agresiones físicas. En 2025 se contabilizaron 480 denuncias, por lo que el aumento fue de 340 casos, equivalente al 70.8%, uno de los mayores incrementos registrados.

En los delitos contra el patrimonio económico, que abarcan hechos como hurtos, robos, estafas y daños a bienes ajenos, los registros pasaron de 531 a 682 casos. Por su parte, los delitos contra la seguridad colectiva aumentaron de 463 a 624, categoría que comprende, entre otros, hechos relacionados con drogas, armas y riesgos para la seguridad pública.

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Tres jóvenes con capucha frente a una ventana rota de un comercio, uno lleva un bate de béisbol y otro alcanza productos del interior.
Los robos y hurtos forman parte de los delitos contra el patrimonio económico, categoría que acumuló 682 denuncias atribuidas a adolescentes en Panamá hasta septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro incremento importante corresponde a los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, que incluyen conductas como la violencia doméstica, el maltrato y el incumplimiento de deberes familiares. Las denuncias pasaron de 226 a 379 casos, una diferencia de 153 que equivale a un crecimiento de 67.7%.

Por distribución geográfica, la provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias, con 1,009 casos, frente a los 879 registrados en 2025. Le siguieron Panamá Oeste, con 663 hechos delictivos, y Chiriquí, con 651, territorios que también experimentaron aumentos durante los primeros nueve meses del año.

En Panamá Oeste, las denuncias aumentaron de 529 a 663, una diferencia de 134 casos, mientras que Chiriquí pasó de 572 a 651. Por su parte, Bocas del Toro registró 411 denuncias, frente a 313 en 2025, lo que representa un incremento de 31.3%.

Veraguas presentó uno de los mayores aumentos porcentuales entre las provincias, al pasar de 151 a 245 casos, equivalente a un crecimiento de 62.3%. En Colón, los registros subieron de 204 a 271, mientras que San Miguelito pasó de 252 a 265 denuncias.

Un joven con capucha apunta una pistola a otra persona en un callejón con paredes de ladrillo, grafiti y cajas en el suelo.
Los hechos contra la vida y la integridad personal atribuidos a adolescentes registraron un incremento de 70.8% durante los primeros nueve meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos del Ministerio Público también muestran un incremento en la actividad judicial relacionada con adolescentes, con 5,761 audiencias realizadas entre enero y septiembre de 2026, frente a 5,354 del año anterior. Las audiencias ante jueces de cumplimiento pasaron de 1,340 a 1,461, mientras que las de formulación de imputación aumentaron ligeramente, de 626 a 631.

En materia de medidas cautelares, las detenciones provisionales aumentaron de 217 a 249, aunque el total de medidas aplicadas disminuyó de 923 a 526. Las medidas distintas de la detención se redujeron de 706 a 277, según los registros correspondientes a ambos períodos.

Respecto a la resolución de expedientes, las causas egresadas definitivamente aumentaron de 2,260 a 2,570, mientras que aquellas terminadas mediante sentencia pasaron de 354 a 445. También se registraron 471 declinatorias a la esfera administrativa, frente a 294 en 2025, y 106 conciliaciones, comparadas con 63 del año anterior.

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