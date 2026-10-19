Panamá

Desde el próximo miércoles la mayoría de estudiantes volverá a clases de manera paulatina en Panamá, tras el sismo de 7.5 grados del 9 de octubre

En las provincias más afectadas de Los Santos, Herrera y Veraguas las escuelas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso

Una maestra enseña a estudiantes en un aula rural de Panamá; en el exterior, niños juegan en el patio de la escuela con montañas de fondo.
Centros educativos ubicados en las áreas rurales de las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas aún son inspeccionados por las autoridades educativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A partir del miércoles 21 de octubre, 770 centros educativos de 12 regiones educativas iniciarán de manera progresiva las clases, anunció el gobierno panameño.

En tanto, las escuelas ubicadas en las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas, donde el terremoto del 9 de octubre impactó como mayor fuerza, no abrirán sus puertas por el momento.

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En esas provincias solo estarán en operación las direcciones regionales de Educación para consultas y atenciones. Mientras, el resto del sector educativo se apresta a volver de manera progresiva a clases.

El retorno se dará a partir de este miércoles en las regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, y las comarcas indígenas Emberá Wounaan, Guna Yala y Ngäbe Buglé.

Un comunicado oficial señala que en el resto de las escuelas del país se mantendrán diferentes modalidades y serán convocadas a retornar a sus actividades académicas presenciales, de acuerdo con las condiciones de cada región, mediante comunicados oficiales.

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Fotografía de archivo que muestra estudiantes mientras asisten a clase en la escuela bilingüe Severino Hernandez, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos
Fotografía de archivo que muestra estudiantes mientras asisten a clase en la escuela bilingüe Severino Hernandez, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

Por su parte, la subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, señaló que en los últimos dos días se inspeccionaron más de 1.200 residencias y edificios en las zonas golpeadas por el sismo. El organismo también coordinó evacuaciones en hospitales de la región.

El balance de la emergencia en Panamá incluye miles de viviendas revisadas, cientos de toneladas de ayuda distribuidas y un plan de reapertura progresiva de hospitales.

El Gobierno sostiene que las instalaciones sanitarias inspeccionadas y declaradas seguras deben volver a funcionar con normalidad para no desatender a la población.

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, detalló el contenido del paquete que la administración de José Raúl Mulino señala que entrega puerta a puerta entre los damnificados.

El “combo alimentario” incluye diez libras de arroz, una botella de aceite, dos latas de atún, una jamonilla y dos latas de sardinas.

El gobierno asegura que la ayuda alimentaria será entregada a cada damnificado del sismo del 9 de octubre. (IMA)
El gobierno asegura que la ayuda alimentaria será entregada a cada damnificado del sismo del 9 de octubre. (IMA)

También contempla dos latas de lentejas, poroto dulce, frijoles y chile chiricano, además de dos paquetes de coditos y espagueti. Se suman dos paquetes de crema de maíz, dos de azúcar y dos de sal.

No se precisa si la entrega variará según la cantidad de integrantes de cada familia.

El contenido de la ayuda se conoció durante una reunión ministerial e interinstitucional convocada para dar seguimiento a las tareas de emergencia.

En la actividad se informó que se han trasladado más de 63 mil libras de ayuda humanitaria por vía aérea y 250 toneladas adicionales por tierra hacia las zonas más golpeadas por el sismo que sacudió a Panamá el 9 de octubre.

Una nota de prensa oficial señala que el reparto llegó a las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, las más afectadas por el movimiento telúrico.

En un ala no afectada del Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital, se están atendiendo los pacientes de hemodiálisis.
En un ala no afectada del Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital, se están atendiendo los pacientes de hemodiálisis.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, pidieron a los pacientes de distintos hospitales regresar a las instalaciones una vez que personal idóneo las inspeccionara y declarara seguras.

Actualmente se rehabilitan y limpian pabellones para recibir a quienes, por temor, permanecen en estacionamientos bajo carpas.

Los 405 pacientes renales que se atienden en el hospital Santo Tomás retomaron sus sesiones de hemodiálisis el lunes 12 y el martes 13 de octubre en otro pabellón del mismo centro, que no resultó afectado por el sismo.

“Las instalaciones ya empiezan a regresar a la normalidad”, destacó Boyd Galindo. Mon, por su parte, explicó que los equipos técnicos solo hallaron afectaciones mínimas en la mayoría de los centros de salud de la institución y recomendaron el regreso para atender a la población asegurada.

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