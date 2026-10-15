El secretario de Estado del Vaticano habló sobre el viaje de León XIV a América Latina: “Son conjeturas”

El papa León XIV reanudó parte de sus labores administrativas desde el hospital Gemelli tras someterse a una cirugía pulmonar. (REUTERS/Stoyan Nenov)

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El papa León XIV reanudó este jueves parte de su actividad laboral desde el hospital y recibió al arzobispo Paolo Rudelli, jefe de gabinete del Vaticano, en su segundo día de internación tras la cirugía para extirparle un nódulo canceroso del pulmón. El Vaticano confirmó que su recuperación avanza “según lo previsto”, mientras el cardenal Pietro Parolin advirtió que el futuro del pontificado, incluido el viaje programado a Sudamérica en noviembre, dependerá de cómo evolucione su salud.

León XIV, de 71 años, fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los médicos detectaran un nódulo que resultó ser un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

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Según informaron sus médicos, una radiografía de tórax mostró una buena evolución del pulmón intervenido y el pontífice retomó parte de su trabajo y su rutina de fisioterapia apenas dos días después de la cirugía.

El doctor Luigi Carbone, médico personal del papa, y el doctor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli, firmaron el parte médico difundido este jueves. “La radiografía de tórax reveló una buena recuperación del pulmón operado”, informaron. “En general, su recuperación posoperatoria avanza según lo previsto”.

Las pruebas posoperatorias del pontífice se mantuvieron dentro de niveles normales y su sesión de fisioterapia incluyó ejercicios de movilidad completa. Los médicos aún esperan los resultados del análisis molecular del tumor, que permitirá determinar si el cáncer se extendió más allá del lóbulo extirpado y si será necesario algún tratamiento adicional.

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La intervención quirúrgica realizada al pontífice consistió en la extirpación de un adenocarcinoma localizado en el lóbulo inferior del pulmón derecho. (Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS)

La cirugía se completó sin complicaciones, aunque el Vaticano no precisó el tamaño del tumor ni si la enfermedad afectó a los ganglios linfáticos cercanos, dos factores considerados clave para establecer el pronóstico. El informe de patología, decisivo para definir el tratamiento futuro, podría tardar varios días en estar disponible.

Actividad diaria en el hospital Gemelli

El portavoz vaticano Matteo Bruni anunció que, por segundo día consecutivo, el pontífice celebró misa junto a otros sacerdotes en una capilla instalada cerca de su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital. León XIV realizó además sus actividades diarias de manera independiente, de acuerdo con la actualización médica difundida este jueves.

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El equipo médico confirmó una evolución favorable en la radiografía de tórax del pontífice y el inicio de su fisioterapia de movilidad. (REUTERS/Yara Nardi/File Photo)

Por separado, el Vaticano informó que el papa recibió al arzobispo Rudelli, encargado de gran parte del trabajo administrativo cotidiano de la Santa Sede, y que reanudó su labor desde el hospital. Se espera que León XIV permanezca internado al menos hasta el 20 de octubre, mientras sus compromisos públicos quedaron suspendidos hasta el próximo martes.

Incertidumbre sobre el viaje a Sudamérica

El viaje del pontífice a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre, quedó condicionado a la evolución de su salud. Consultado por los medios al margen de un acto en la embajada de Irak en Roma, Parolin sostuvo que la gira “dependerá de cómo van las cosas” y pidió “esperar” antes de hacer cualquier previsión.

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“El papa lleva dos días ingresado y no podemos hacer previsiones de ningún tipo. Hay que ver ahora cuando regresará, en qué situación, qué dirán los médicos... y en base a todos esos elementos, el papa reajustará su pontificado si es necesario hacerlo”, dijo el secretario de Estado vaticano.

Los especialistas esperan los resultados del análisis molecular para evaluar la extensión del tumor y definir si requerirá tratamientos adicionales. (Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout vía REUTERS)

Consultado sobre eventuales cambios en la gira sudamericana, el portavoz Bruni remitió a las palabras que el propio León XIV pronunció el domingo, cuando anunció el hallazgo del nódulo y la cirugía inminente. En esa ocasión, el pontífice agradeció las oraciones recibidas por la visita pastoral, en un saludo dirigido a un grupo peruano.

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Parolin también fue consultado sobre si el papa presidirá el rezo del Ángelus del domingo desde el hospital. “Dependerá un poco de cómo transcurra la convalecencia. Parece que le han dado cinco días por lo que, si está mejor el fin de semana, pienso que hará el Ángelus desde el Gemelli”, respondió, aunque aclaró que se trata de “conjeturas” porque no habló con el papa desde su internación.

Transparencia inédita del Vaticano sobre la salud papal

El cardenal se mostró “preocupado” por la salud del pontífice, aunque confió en que la situación “pueda resolverse lo antes posible”. Parolin remarcó que en estos días “es mejor dejarle tranquilo para que se recupere” y evitó adelantar escenarios sobre el futuro del pontificado.

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El diagnóstico de cáncer en un papa considerado relativamente joven y enérgico, elegido en mayo de 2025, generó sorpresa y abrió interrogantes sobre la forma que tomará su pontificado mientras enfrenta la enfermedad. El Vaticano, históricamente reservado para hablar de la salud de los pontífices, mantuvo en este caso una postura inusualmente transparente, en contraste con la de su predecesor Francisco, que no solía anunciar sus visitas hospitalarias con antelación.

Parolin calificó de “bellísimo” el modo en que León XIV anunció su operación, el domingo pasado, de forma pública desde la ventana del Palacio Apostólico. Según recordó, el propio papa explicó entonces a los fieles que el nódulo había sido detectado de forma temprana y que estaba bien contenido.

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