Qué diferencia hay entre Google AI Pro y Google AI Ultra: precio, límite y funciones

La diferencia entre ambas modalidades radica, por ejemplo, en los límites de uso. (Google)

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Google presentó dos niveles de suscripción para acceder a sus herramientas de inteligencia artificial: Google AI Pro y Google AI Ultra. Ambos planes forman parte del ecosistema Google AI, la plataforma que integra el modelo Gemini 4 Argon en aplicaciones como Gemini, Flow, Antigravity, Notebook y los servicios de productividad de Google.

La diferencia entre ambas modalidades radica en los límites de uso, el acceso a funciones avanzadas y el volumen de almacenamiento en la nube, con una distancia de precio que va de 19,99 dólares a 199,99 dólares mensuales según el nivel elegido.

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Qué es Google AI y cómo se estructuran sus planes Pro y Ultra

Google AI es el nombre que la compañía utiliza para agrupar su oferta de IA orientada a usuarios finales. Bajo ese paraguas conviven la aplicación de Gemini, el estudio creativo Flow, la plataforma de desarrollo con agentes Antigravity, el asistente de investigación Notebook y la integración de Gemini dentro de Gmail, Documentos, Vids y el resto de las aplicaciones de Google.

Google AI Pro cuesta 19,99 dólares al mes y otorga acceso a Gemini 4 Argon. (Captura Gemini)

Sobre esa base, la empresa ofrece suscripciones pagas. Google AI Pro cuesta 19,99 dólares al mes y otorga acceso a Gemini 4 Argon, con límites de uso cuatro veces mayores que los de la versión gratuita. Google AI Ultra parte de 99,99 dólares mensuales y multiplica esos límites hasta cinco veces respecto de Pro, mientras que la variante de 199,99 dólares mensuales eleva esa diferencia a 20 veces.

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En términos prácticos, ambos planes comparten el acceso al modelo Gemini 4 Argon y a los modelos Pro y Flash dentro de la aplicación de Gemini, pero Ultra amplía de forma sustancial la cantidad de consultas, generaciones y tareas que un usuario puede ejecutar antes de alcanzar un tope de uso.

Diferencias en la aplicación de Gemini y Google Flow

Dentro de la app de Gemini, Google AI Pro incluye acceso a Gemini 4 Argon junto con los modelos Pro y Flash, además de límites de uso cuatro veces mayores que la versión sin cargo y funciones como la generación de videos.

Google AI Ultra, en cambio, ofrece el nivel más alto de acceso a esos mismos modelos Pro y Flash, con límites 20 veces superiores a los de Pro. A eso se suma acceso anticipado a funciones avanzadas como Tareas en Gemini, disponible por el momento en países seleccionados.

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Gemini 4 Argon es el modelo insignia de razonamiento avanzado y el más inteligente de Google hasta la fecha. GOOGLE

La distinción también se extiende a Google Flow, el estudio creativo con IA pensado para crear historias y escenas cinematográficas con Gemini Omni Flash y herramientas personalizadas. Quienes contratan AI Pro reciben 1.000 créditos mensuales para usar en ese estudio.

Los suscriptores de AI Ultra acceden a un volumen de créditos considerablemente mayor: 10.000 o 25.000 créditos de Google Flow, según la variante de precio contratada, lo que habilita un uso más intensivo de las herramientas de generación audiovisual.

Búsqueda de Google, Antigravity y Notebook en cada plan

La integración con el buscador también varía entre ambas modalidades. Google AI Pro otorga mayor acceso a Gemini 4 Argon, a la herramienta de edición de imágenes Nano Banana y a las capacidades agénticas dentro de los resultados de Búsqueda de Google. Google AI Ultra lleva ese acceso al nivel más alto disponible para esas mismas funciones.

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En Google Antigravity, la plataforma de desarrollo con agentes de la compañía, el plan Pro ofrece límites de frecuencia de entrada estándar para el modelo de agente. Ultra introduce dos escalones adicionales: la variante de 99,99 dólares brinda límites de frecuencia cinco veces mayores, mientras que la de 199,99 dólares entrega los límites más altos disponibles en toda la plataforma.

En materia de disponibilidad, Google AI Pro y Google AI Ultra pueden contratarse en más de 150 países y territorios. REUTERS/Carlos Jasso

Gemini Notebook, el asistente de investigación y redacción de Google, sigue el mismo patrón de progresión. Con AI Pro, los usuarios obtienen cinco veces más resúmenes de audio, cuadernos y otras funciones respecto de la versión gratuita. Con AI Ultra, el servicio alcanza los límites más altos posibles y las mejores capacidades de los modelos disponibles en Notebook.

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Almacenamiento, YouTube Premium y disponibilidad geográfica

Uno de los componentes que marca mayor diferencia entre ambos planes es el almacenamiento en la nube. Google AI Pro incluye 5 terabytes de espacio para usar en Gmail, Drive y Fotos. Google AI Ultra multiplica esa capacidad a partir de 20 terabytes en los mismos servicios.

El acceso a YouTube también se diferencia según el nivel de suscripción. Los usuarios de AI Pro reciben el plan YouTube Premium Lite, que permite ver la mayoría de los videos sin anuncios, sin conexión y en segundo plano. Los suscriptores de AI Ultra acceden en cambio al plan individual de YouTube Premium, que elimina los anuncios de forma integral y mantiene las funciones sin conexión y en segundo plano.

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Los usuarios de AI Pro reciben el plan YouTube Premium Lite. REUTERS/Dado Ruvic

Ultra suma además Project Genie, una herramienta para crear y explorar mundos interactivos en tiempo real a partir de Genie 3, el modelo de mundos de Google. Esta función no figura entre los beneficios del plan Pro.

En materia de disponibilidad, Google AI Pro y Google AI Ultra pueden contratarse en más de 150 países y territorios. El plan individual de YouTube Premium, incluido dentro de Ultra, tiene un alcance más acotado y está disponible en más de 40 países.