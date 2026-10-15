Condenan a cuatro miembros de la pandilla La Favela en Panamá, incluido su cabecilla

La pandilla La Favela acumula 19 integrantes declarados culpables por pandillerismo, incluidos cuatro que enfrentaron un juicio oral en septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuatro integrantes de la pandilla La Favela, entre ellos su cabecilla, fueron declarados culpables por pandillerismo en la provincia panameña de Chiriquí, tras un juicio oral que examinó sus actividades delictivas. El fallo se suma a otras 15 condenas obtenidas mediante acuerdos de pena contra miembros de la misma organización.

El Tribunal de Juicio de Chiriquí adoptó la decisión por mayoría, con el voto disidente de uno de sus tres jueces, después de analizar más de 40 pruebas. Los acusados tienen entre 29 y 56 años. Las penas se conocerán el próximo 13 de noviembre, durante la audiencia de lectura de sentencia.

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La agrupación operaba en el corregimiento de Pedregal, distrito de David, principalmente en Villa Galo, El Pelusero y La Favela. Las investigaciones la relacionaron con distribución de drogas, robos, hurtos, sicariato y enfrentamientos con organizaciones rivales. También se le atribuyeron delitos vinculados con armas de fuego, homicidios y lesiones personales.

El expediente comenzó en diciembre de 2021, cuando inteligencia policial identificó la presencia de la estructura en diferentes barriadas de Pedregal. Las autoridades desarrollaron un operativo de captura el 25 de enero de 2023. El proceso culminó con un juicio celebrado entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026.

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La pandilla La Favela surgió en 2016 tras el desmantelamiento de Los Aponte, otra organización criminal que operaba en la región, según la Procuraduría.

Las autoridades panameñas vinculan a la organización La Favela con delitos relacionados con drogas, homicidios, armas de fuego, extorsiones e incendios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones también atribuyeron a sus integrantes presuntos hechos de extorsión e incendiarismo, además de los delitos relacionados con drogas y violencia. En marzo de 2023, las autoridades capturaron a alias “Magú”, requerido por su presunta vinculación con esta estructura.

Mientras avanzaba ese caso, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la Operación Equilibrio contra otra presunta pandilla en San Miguelito. Las diligencias se concentraron en Cocobolo y sectores cercanos, donde las autoridades investigan hechos violentos y actividades que habrían alterado la seguridad y convivencia de los residentes.

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La intervención dejó cinco aprehendidos, incluido un presunto cabecilla, según información periodística sobre la operación policial. La agrupación fue identificada como Niños de la Vereda, conocida como NDV. Durante los allanamientos se decomisaron teléfonos celulares, material de intendencia y réplicas de armas de fuego.

Los investigadores también examinan publicaciones en Instagram y TikTok presuntamente utilizadas para promover actividades relacionadas con la pandilla. Reportes locales señalan posibles vínculos de NDV con Los HP o Manzana Cero. Estas conexiones permanecen bajo investigación y no constituyen hechos judicialmente probados.

Las autoridades panameñas mantienen identificadas 121 agrupaciones pandilleriles activas, vinculadas con diferentes corrientes criminales que operan en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema del pandillerismo mantiene una dimensión nacional. Según la Policía, Panamá registra 121 agrupaciones activas, vinculadas con ocho grandes corrientes criminales. La cifra representa 59 organizaciones menos que las 180 identificadas en 2024, aunque las autoridades advierten sobre la fragmentación y especialización de estas estructuras.

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Entre las principales corrientes identificadas figuran Bagdad, Calor Calor, Roca, RG 4Life, Killa, Mafia Filipina y HP o Manzana Cero. Sus redes mantienen presencia en diferentes zonas del país y están asociadas con actividades como narcotráfico, microtráfico, extorsión y sicariato, además de disputas territoriales entre organizaciones rivales.

En septiembre, la Fiscalía obtuvo nueve condenas de entre 72 y 100 meses de prisión mediante la Operación Custodia, desarrollada en San Miguelito. Los sentenciados pertenecían a una estructura denominada Los Jota o JDM, investigada por homicidios, lesiones, drogas, armas y ataques contra residentes.

La investigación de Custodia también documentó presuntos hurtos, desalojos e incendios en los sectores de Santa Marta y Las Colinas. Entre los capturados figuraban dos señalados como cabecillas, conocidos como Pollito y Bebito. El procedimiento incluyó allanamientos y la incautación de equipos tecnológicos utilizados como indicios.

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Otra actuación judicial permitió condenar a cuatro integrantes de una pandilla de Tocumen a penas de 162, 168 y 224 meses de prisión. Los fallos corresponden a la Operación Corintios, iniciada en febrero de 2022. Otros 21 miembros de esa organización ya cumplían condenas en centros penitenciarios.

En San Miguelito, la Operación Equilibrio permitió realizar aprehensiones e incautar indicios durante una investigación contra una presunta organización criminal. EFE/ Bienvenido Velasco

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, informó que más de 400 personas han sido encarceladas por su vinculación con estructuras pandilleriles desarticuladas. También señaló el traslado de 32 líderes a Coiba y otros 78 a una prisión de máxima seguridad en Chiriquí, como parte de las medidas para limitar sus operaciones desde las cárceles.

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