Un minibús chocó contra un tren detenido cerca del Túnel del Canal de la Mancha y dejó 19 heridos

El vehículo transportaba a 19 camioneros de distintas nacionalidades que se disponían a cruzar hacia el Reino Unido (Photo by Bernard BARRON / AFP)

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Un minibús chocó contra un tren detenido cerca de la entrada del Túnel del Canal de la Mancha, en la localidad francesa de Coquelles, y dejó 19 heridos, cinco de ellos graves, aunque las autoridades descartaron que alguno corriera peligro de muerte.

El accidente ocurrió hoy alrededor de las 19.30, en una zona de embarque de vehículos situada junto a la terminal francesa del Eurotúnel. El vehículo trasladaba a camioneros de distintas nacionalidades que se preparaban para cruzar hacia Reino Unido a bordo de uno de los trenes lanzadera de LeShuttle.

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El minibús llevaba a 19 ocupantes, incluido el conductor. Según precisó la subprefecta del distrito de Calais, Agathe Cury, todos los pasajeros eran hombres. Por causas que todavía no se determinaron, el vehículo salió de su carril durante una maniobra dentro de la plataforma de carga y golpeó el costado de un tren que permanecía estacionado antes de su salida.

La Prefectura de Paso de Calais recibió la alerta a las 19.27 y activó el operativo de emergencia nueve minutos después. Al lugar acudieron 55 bomberos, 25 profesionales sanitarios, 20 agentes de la Policía Nacional y una unidad de urgencias médico-psicológicas. Cerca de un centenar de trabajadores de Eurotúnel también participó en la asistencia y en la organización de la zona afectada.

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Dos de los heridos, considerados casos de urgencia absoluta, fueron evacuados en helicóptero a Lille para recibir atención médica. Las autoridades indicaron que ambos permanecieron fuera de peligro. Los otros 17 pasajeros recibieron asistencia en hospitales de Calais y Boulogne-sur-Mer por lesiones leves.

Un operativo integrado por bomberos, personal sanitario y policías acudió a la plataforma de embarque para asistir a las víctimas (Photo by Bernard BARRON / AFP)

“No hay que lamentar ninguna muerte y, por el momento, no hay ningún caso que ponga en peligro la vida”, informó la prefectura tras confirmar el balance definitivo de víctimas.

La zona próxima a la entrada del túnel quedó cerrada durante la intervención. Un helicóptero sanitario y varios vehículos de emergencia se desplegaron en las inmediaciones de la terminal de Coquelles, mientras los equipos médicos atendían a los ocupantes del minibús y coordinaban los traslados hospitalarios.

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La circulación de los trenes lanzadera para pasajeros se suspendió durante aproximadamente una hora y media. La interrupción permitió a los servicios de emergencia trabajar en el muelle de carga, donde se produjo el impacto, y retirar a los heridos del lugar. Más tarde, el tránsito recuperó la normalidad.

La Fiscalía de Boulogne-sur-Mer abrió una investigación por presuntas lesiones involuntarias. Las pesquisas deberán establecer por qué el minibús abandonó el carril asignado dentro de la terminal y determinar las circunstancias exactas de la colisión con el tren detenido.

Las autoridades francesas informaron además a los consulados de los pasajeros implicados, dado que el grupo estaba compuesto por camioneros de diferentes nacionalidades. La subprefecta de Calais se trasladó personalmente al lugar para seguir la evolución del operativo y coordinar la respuesta institucional.

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El hecho ocurrió en una de las principales infraestructuras de transporte entre Francia y Reino Unido. El Túnel del Canal de la Mancha, inaugurado en 1994, conecta Coquelles, en el norte francés, con Folkestone, en Inglaterra. Con 50 kilómetros de extensión, concentra cada día el paso de trenes lanzadera, servicios ferroviarios de pasajeros y convoyes de mercancías.

LeShuttle opera los trenes que trasladan automóviles, camiones y sus ocupantes entre ambos países. La compañía gestiona alrededor de 2,2 millones de cruces de automóviles al año y transporta unos ocho millones de pasajeros. Según la subprefecta Cury, “es la primera vez que se produce un accidente de este tipo en un andén de carga”.

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(Con información de AFP)