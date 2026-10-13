El mar se tragó cultivos y terrenos de Isla Cañas tras el terremoto en Panamá

Un residente de Isla Cañas relata que antes del terremoto el mar no se veía tan cerca desde el lugar donde grabó el video, pues existía una amplia extensión de tierra que, según su testimonio, ahora está cubierta de arena. (Captura de video: @enazuero)

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Donde antes había terrenos de cultivo, caminos y espacios para jugar fútbol, ahora se extienden arena y agua de mar. Así describe un residente de Isla Cañas, en la provincia panameña de Los Santos, la transformación que sufrió esta comunidad costera después del terremoto del viernes 9 de octubre, que provocó fuertes oleajes y daños en viviendas, instalaciones productivas y áreas naturales.

“Esto aquí era prácticamente un campo de fútbol”, relata el morador en un video difundido por la cuenta @enazuero en redes sociales, mientras muestra una extensión de terreno que, según su testimonio, quedó cubierta por el mar.

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Según su testimonio, desde el lugar donde se encuentra ahora puede observar la playa, algo que antes no era posible porque existía una franja de tierra firme entre ambos puntos.

El hombre también señala la desaparición de caminos utilizados por los agricultores para llegar a sus parcelas. En esas tierras, explica, se cultivaban arroz, maíz, sandía y melón, productos que representan una fuente importante de ingresos para las familias. “Todo desapareció”, lamenta al mostrar sectores donde asegura que los sembradíos fueron sustituidos por arena.

Los caminos que antes utilizaban los productores de Isla Cañas para llegar a sus cultivos quedaron afectados tras el terremoto, mientras terrenos dedicados a la siembra de arroz, maíz, sandía y melón aparecen ahora cubiertos de arena, según el testimonio difundido en redes sociales. (Captura de video: @enazuero)

Isla Cañas está situada frente a la costa del distrito de Tonosí, al sur de la península de Azuero, en el océano Pacífico. Se trata de una comunidad cuya economía depende principalmente de la agricultura, la pesca, el marisqueo y el turismo ecológico, actividades estrechamente relacionadas con sus playas, manglares y terrenos agrícolas.

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Un diagnóstico agrario del distrito establece que la isla tiene aproximadamente 832 hectáreas de superficie, de las cuales unas 400 se destinaban a actividades agrícolas.

Los productores cultivaban principalmente granos básicos y frutas, mientras la pesca y el aprovechamiento de recursos marinos complementaban los ingresos de la población.

El representante del corregimiento, Demetrio Ríos, estimó que más del 80% de la producción agrícola quedó destruida, según declaraciones recogidas por Telemetro Reporta. El dirigente explicó que más de un centenar de productores dependían de estos cultivos, por lo que las pérdidas amenazan el sustento económico de numerosas familias.

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La emergencia comenzó cuando el fuerte movimiento sísmico fue seguido por un aumento del nivel del mar. En declaraciones a Telemetro Reporta, Ríos relató que los residentes organizaron una evacuación apresurada y lograron trasladar a más de 300 personas en menos de 40 minutos. Muchas familias abandonaron sus viviendas sin alimentos, ropa ni pertenencias, ante el temor de quedar atrapadas.

Isla Cañas es uno de los principales sitios de anidación de tortugas marinas del Pacífico panameño y una comunidad dedicada a la producción de arroz, maíz, sandía y melón, actividades que constituyen una fuente de sustento para numerosas familias. Tomada de Instagram

Los testimonios recogidos por La Prensa reflejan las dificultades de las familias damnificadas, que han dependido de donaciones para cubrir sus necesidades. La productora Zoraida Ballesteros reclamó mayor atención gubernamental para quienes perdieron sus cosechas, mientras otros residentes solicitaron alternativas de vivienda. La asistencia recibida todavía no resuelve las necesidades de recuperación, especialmente las relacionadas con la actividad agrícola.

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La isla también posee un extraordinario valor para la conservación de tortugas marinas. Su refugio de vida silvestre constituye uno de los principales sitios de anidación de la tortuga lora o golfina en el Pacífico panameño. En septiembre, el Ministerio de Ambiente reportó más de 10.000 nidos protegidos entre Isla Cañas y la cercana playa La Marinera.

Sin embargo, las inspecciones posteriores al terremoto identificaron daños en aproximadamente el 75% de las instalaciones del refugio, según información publicada por Panamá América, además de afectaciones en el área destinada a incubar huevos en el vivero Verancio.

Estas pérdidas representan un desafío adicional para los programas de conservación de tortugas, especialmente durante la temporada reproductiva.

Isla Cañas está ubicada en el océano Pacífico, frente a las costas del distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, al sur de la península de Azuero, una de las regiones más afectadas por el terremoto del 9 de octubre. Tomada de Instagram (pedasitrips)

La respuesta humanitaria ha incluido evacuaciones, distribución de suministros y operaciones de transporte aéreo hacia las comunidades afectadas. En el poblado costero de Cañas, frente a la isla, se entregó más de una tonelada de artículos de primera necesidad, aunque los daños en carreteras y las dificultades de acceso continúan complicando la asistencia.

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El terremoto, de magnitud 7,5 según los registros del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, tuvo su epicentro cerca de Tonosí y provocó más de 400 réplicas hasta la noche del lunes 12 de octubre.

Mientras continúan las evaluaciones, Isla Cañas enfrenta un problema que va más allá de reconstruir viviendas: recuperar sus tierras productivas, proteger sus ecosistemas y garantizar el futuro de sus habitantes.