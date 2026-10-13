WhatsApp se actualiza en iPhone: qué cambia y dónde encontrar los nuevos ajustes

WhatsApp reorganiza los ajustes del iPhone en dos niveles - (Foto: Meta)

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WhatsApp prueba un nuevo diseño de ajustes en iPhone, con una estructura dividida en dos secciones para facilitar el acceso a las funciones de mayor uso. La modificación ya comenzó a aparecer entre algunos usuarios de la beta para iOS y reorganiza la pestaña de Configuración, que hasta ahora reunía todas las opciones en una sola pantalla.

La acumulación de apartados había convertido la búsqueda de un ajuste concreto en una tarea menos directa. La nueva interfaz separa las funciones frecuentes de los menús más técnicos, sin eliminar el buscador interno.

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El espacio inicial concentra el perfil, las suscripciones, las listas, los eventos, los mensajes de difusión, los destacados y los dispositivos vinculados para agilizar las consultas cotidianas - REUTERS/Dado Ruvic

La pestaña principal pasa a llamarse Tú

La actualización beta 26.40.10.76, distribuida mediante TestFlight, incorpora la nueva organización de la pestaña de Configuración de WhatsApp. El diseño sustituye la lista única por dos pantallas conectadas entre sí.

De acuerdo con WABetaInfo, la primera recibe el nombre de “Tú” y concentra los elementos personales y las herramientas que la aplicación considera prioritarias. En la parte superior se mantiene la fotografía de perfil, junto al mensaje de estado visible para quienes consulten la cuenta.

Debajo del nombre, el usuario encontrará dos botones para editar o compartir el perfil. Más abajo aparecerán accesos directos a las funciones que WhatsApp sitúa como las más utilizadas:

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Suscripciones

Listas

Mensajes de difusión

Eventos

Destacados

Dispositivos vinculados

La interfaz incluye una indicación en la parte inferior para recordar que existen más opciones. Estas se abrirán desde el icono de engranaje ubicado en la parte superior de la pestaña.

WhatsApp prueba una interfaz más clara para sus usuarios de Apple (Reuters)

El engranaje abrirá los ajustes menos frecuentes

Al pulsar el icono, WhatsApp mostrará una página secundaria con el resto de los controles. Esta pantalla conservará la barra de búsqueda, una herramienta que permite localizar una opción sin recorrer manualmente todos los apartados.

El nuevo menú incluirá las secciones de Cuenta, Privacidad, Chats, Apariencia, Notificaciones, Agentes, Almacenamiento y datos, y Controles parentales. También reunirá los accesos a Ayuda, Enviar comentarios e Invitar a un amigo.

En la zona inferior estará el Centro de cuentas de Meta. Desde allí se podrán vincular los datos de WhatsApp con otros perfiles y servicios de la compañía. La ubicación de este apartado no cambia su función, pero evita que ocupe espacio dentro de la pestaña inicial.

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La reorganización no elimina ajustes, sino que distribuye las opciones en dos niveles. El primer nivel se enfocará en consultas frecuentes; el segundo concentrará herramientas de seguridad, administración de datos y personalización.

WhatsApp busca reducir el desplazamiento dentro de iOS

La razón principal del rediseño está relacionada con el crecimiento de la lista de opciones. Cada nueva función añadida por WhatsApp ampliaba la página de Configuración y obligaba a desplazarse para encontrar funciones como los dispositivos vinculados o los mensajes destacados.

La herramienta permitirá localizar rápidamente cualquier apartado entre las categorías de privacidad, dispositivos, notificaciones, ayuda, comentarios y vinculación con otros servicios de Meta (Foto: WhatsApp)

La división pretende reducir ese recorrido. Los apartados vinculados con el perfil y la gestión cotidiana estarán disponibles de inmediato, mientras que el resto quedará a un toque de distancia. La barra de búsqueda se mantendrá como alternativa para quienes ya conocen el nombre del ajuste que necesitan.

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Este cambio forma parte de una revisión más amplia de la navegación de WhatsApp para iPhone. Durante el año, la aplicación modificó la pantalla de información de los chats grupales con un sistema de pestañas. También introdujo un menú de accesos rápidos en los chats para mostrar acciones habituales sin abrir páginas adicionales.

La nueva configuración sigue esa misma lógica: menos elementos visibles en cada pantalla y rutas más claras hacia las funciones menos utilizadas.

La prueba está limitada a usuarios de TestFlight

Por ahora, el diseño está disponible para una parte de los usuarios que instalen la beta 26.40.10.76 desde TestFlight. WhatsApp distribuye la función de forma gradual, por lo que algunos probadores todavía verán la configuración tradicional de una sola página.

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La disponibilidad escalonada permite detectar errores, comprobar la respuesta de los usuarios y ajustar elementos de la interfaz antes de una publicación general. No existe una fecha anunciada para el lanzamiento estable en la App Store.

Los usuarios que reciban la actualización podrán comprobar si la pestaña de Configuración fue sustituida por “Tú”. Si el cambio no aparece, será necesario esperar a una futura activación desde los servidores de WhatsApp, incluso con la versión beta instalada.