Panamá

Ejecutivos de empresas piden mayor aprovechamiento de la posición geográfica de Panamá

Aseguran que se necesita una planificación común, con reglas previsibles, trámites ágiles y proyectos que se traduzcan en actividad económica dentro y fuera de la capital

Vista aérea de buques portacontenedores en un canal, una terminal con contenedores y grúas, y la pista de un aeropuerto al atardecer.
El Canal de Panamá conecta el tránsito de buques portacontenedores junto a terminales portuarias y la pista del Aeropuerto Internacional de Tocumen al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá busca ampliar su plataforma logística para traducir su posición geográfica en inversión, empleos de calidad y oportunidades que alcancen a todo el país.

La aspiración de convertirse en el Singapur de las Américas exige más que aprovechar el tránsito de mercancías.

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El desafío pasa por conectar la infraestructura con instituciones técnicas, formación profesional, innovación y una estrategia que mantenga su rumbo a largo plazo.

Panamá dispone del Canal, los puertos, los aeropuertos, el ferrocarril, las carreteras y las zonas económicas para consolidarse como una plataforma regional.

Para que esos activos generen más desarrollo, el país necesita coordinarlos bajo una planificación común, con reglas previsibles, trámites ágiles y proyectos que se traduzcan en actividad económica dentro y fuera de la capital.

Filas de contenedores de carga, camiones de servicio y aviones estacionados frente a depósitos en la pista de un aeropuerto.
La empresa SATS y el Aeropuerto Internacional de Tocumen suscribieron un memorando de entendimiento para analizar opciones de cooperación en carga aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición del embajador de Singapur en Panamá, Chua Kee Lock, durante el Foro Nacional para la Competitividad puso el foco en un recorrido que ofrece referencias para Panamá.

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Singapur también enfrentó el reto de transformar una localización estratégica en desarrollo.

Su avance se apoyó en decisiones mantenidas durante años, instituciones con capacidad técnica y una relación entre infraestructura, educación, innovación e inversión.

El resultado de los acercamientos entre ambos países dependerá de la ejecución. La adopción de prácticas, la continuidad de los acuerdos y la conversión de las conversaciones en proyectos serán factores decisivos para que las iniciativas produzcan beneficios concretos.

El puerto de Tuas aporta una enseñanza vinculada con los plazos. Su construcción avanza por etapas y tiene una conclusión prevista para 2040, lo que refleja una planificación diseñada para sostenerse durante décadas.

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Puerto de Singapur, nación que también enfrentó el reto de transformar una localización estratégica en desarrollo. Pixabay

Panamá requiere una visión que trascienda los períodos de gobierno. Cada obra vinculada con el transporte, la carga y el comercio debe responder a objetivos compartidos, con responsables definidos, plazos de cumplimiento y resultados medibles.

El 5 de octubre, el primer ministro Lawrence Wong anunció la adhesión de Singapur al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá.

En ese contexto, la empresa SATS y el Aeropuerto Internacional de Tocumen suscribieron un memorando de entendimiento para analizar opciones de cooperación en carga aérea.

El documento contempla la posibilidad de desarrollar instalaciones y operaciones en Tocumen Cargo City. El acercamiento puede fortalecer la conectividad logística y crear condiciones para nuevas inversiones y puestos de trabajo.

Desde la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) se considera que los acuerdos deben integrarse a una agenda que amplíe las capacidades del país.

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer conduce una motocicleta mientras pasa ante contenedores en el puerto de Hai Phong, Vietnam. REUTERS/Kham
FOTO DE ARCHIVO. Una mujer conduce una motocicleta mientras pasa ante contenedores en el puerto de Hai Phong, Vietnam. REUTERS/Kham

La meta, dicen, no es solo facilitar el paso de mercancías, sino impulsar servicios asociados que dejen más actividad económica en territorio panameño.

La conexión entre la carga marítima y la aérea representa una de esas posibilidades. El almacenamiento, la transformación, el empaque, la distribución y los servicios especializados pueden ampliar el valor que genera la actividad logística.

Esa expansión debe incluir a las distintas regiones del país. Los productores y las empresas del interior necesitan mejores condiciones para llegar a mercados internacionales mediante la plataforma panameña.

La visita oficial de Panamá a Vietnam, realizada entre el 5 y el 7 de octubre, amplió las conversaciones sobre comercio, conectividad y cooperación.

Durante esa agenda se oficializaron nueve acuerdos en áreas como agricultura, formación marítima, turismo y aviación. También surgió el interés de utilizar la Zona Libre de Colón como vía de acceso hacia América Latina.

También surgió el interés de Vietnam por utilizar la Zona Libre de Colón como vía de acceso hacia América Latina.
También surgió el interés de Vietnam por utilizar la Zona Libre de Colón como vía de acceso hacia América Latina.

La agenda incluyó el anuncio de una oficina técnica de la Dirección General de Marina Mercante de Panamá (SEGUMAR). Además, comenzaron conversaciones sobre un centro regional de distribución de vehículos eléctricos y repuestos.

Panamá puede facilitar el acceso de Vietnam a los mercados latinoamericanos. A la vez, el vínculo con ese país abre posibilidades para una mayor presencia panameña en Asia.

Los anuncios requieren seguimiento para convertirse en inversiones, nuevos servicios y acceso efectivo a mercados. La continuidad administrativa y la coordinación entre las entidades involucradas serán necesarias para que los acuerdos superen la etapa inicial.

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