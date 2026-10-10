CAF donó USD 250,000 a Panamá y habilitó una línea de USD 50 millones tras terremoto

La contribución no reembolsable respaldará la atención humanitaria inmediata a las personas afectadas por el sismo. (EFE/ Bienvenido Velasco)

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CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció este viernes una donación de USD 250,000 y puso a disposición de Panamá una línea de financiamiento por USD 50 millones para respaldar la respuesta oficial ante el terremoto magnitud 7.5 registrado el viernes.

La contribución no reembolsable estará destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas afectadas por el movimiento sísmico. El financiamiento adicional, en tanto, podrá ser utilizado por el Estado panameño para las tareas de recuperación en las zonas que sufrieron las consecuencias de la emergencia.

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La entidad señaló que los recursos forman parte de su mecanismo de financiamiento para desastres naturales, diseñado para facilitar el acceso a fondos ante situaciones que requieren una respuesta rápida de los gobiernos. El apoyo será coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

CAF anunció una donación de USD 250,000 y una línea de financiamiento de USD 50 millones para Panamá tras el terremoto de magnitud 7.5. (Cortesía: Juan Mulino)

Los recursos apuntan a la atención inmediata y la recuperación

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados Guida, afirmó que el organismo acompañará al país en las distintas etapas posteriores al sismo.

“Hoy acompañamos al pueblo de Panamá que ha sido afectado por el terremoto. Desde CAF ponemos a disposición del Gobierno nuestros recursos y capacidades, primero para atender las necesidades más urgentes y luego para acompañar la recuperación y la reconstrucción”, expresó Díaz-Granados Guida.

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El organismo indicó que la donación de USD 250,000 permitirá apoyar la respuesta humanitaria inicial, mientras que los USD 50 millones disponibles a través de la línea de desastres naturales ofrecerán al Gobierno una herramienta financiera para avanzar en la rehabilitación de las áreas afectadas.

La activación de este tipo de mecanismos busca evitar demoras administrativas durante una emergencia y permitir que las autoridades nacionales dispongan de recursos para organizar la asistencia, evaluar daños y atender las necesidades que surjan en los días posteriores al terremoto.

La activación de los fondos de emergencia busca evitar trabas administrativas en las tareas de recuperación. (REUTERS/Enea Lebrun)

Mulino agradeció la ayuda y aseguró que será destinada a los damnificados

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció la asistencia anunciada por CAF. “Agradezco a la CAF por la pronta ayuda que nos están brindando. Todos los recursos serán destinados para apoyar a las personas damnificadas”, manifestó el mandatario.

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El Jefe de Estado también destacó los mensajes de solidaridad que recibió su Gobierno tras el movimiento sísmico. En una declaración, agradeció el respaldo de mandatarios y autoridades de Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador y Honduras.

Mulino incluyó en su mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos, además de alcaldes, organizaciones y ciudadanos que expresaron su apoyo a Panamá. “Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos”, sostuvo.

El presidente José Raúl Mulino recibió mensajes de respaldo de varios mandatarios de la región y del Gobierno de Estados Unidos. (Cortesía: José Raúl Mulino)

Naciones Unidas pidió seguir las instrucciones de las autoridades

El Sistema de las Naciones Unidas en Panamá difundió un comunicado en el que expresó solidaridad con las personas afectadas por el terremoto y pidió a la población mantener la calma, actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones oficiales.

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La organización informó que se mantiene en contacto con el Gobierno panameño y que sigue la evolución de la situación. También reiteró su disposición para acompañar los esfuerzos de las autoridades y sus aliados durante los próximos días.

El anuncio de CAF se suma así a las expresiones de respaldo internacional al país, mientras las instituciones panameñas continúan con la atención de la emergencia y la evaluación de las necesidades en las zonas alcanzadas por el sismo.