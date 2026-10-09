Panamá

Órgano Judicial prepara registro de condenados por violencia contra las mujeres en Panamá

La plataforma, contemplada en una ley aprobada en 2013, sigue en fase de revisión y ajustes. El sistema permitirá recopilar datos sobre las víctimas, las sanciones impuestas y las medidas adoptadas por los tribunales.

Feminicidio-protesta-6
La Ley 82 de 2013 establece la obligación de mantener un registro computarizado con información sobre las condenas por violencia contra las mujeres en Panamá. CUARTOSCURO.COM
Guardar

El Órgano Judicial de Panamá trabaja en la implementación de un registro estadístico de agresores condenados por violencia contra las mujeres, una herramienta cuya creación está contemplada en la Ley 82 de 2013. Casi 13 años después de aprobarse esa legislación, la plataforma permanece en fase de revisión y ajustes, según informó la institución.

La iniciativa es coordinada por Ariadne Maribel García Angulo, magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género. La Dirección de Modernización del Órgano Judicial tendrá la responsabilidad de administrar el sistema informático.

PUBLICIDAD

El proyecto responde al artículo 33 de la Ley 82, que ordena mantener un registro computarizado basado en condenas por hechos de violencia contra las mujeres. La disposición exige recopilar información sobre las víctimas y los agresores, las características de los casos, las medidas adoptadas y las sanciones impuestas.

Entre los datos que deben registrarse figuran la edad, el estado civil y la ocupación de las personas involucradas, así como el vínculo entre la víctima y el condenado. La legislación también dispone que los juzgados remitan anualmente la información correspondiente para alimentar esta herramienta.

La magistrada Ariadne Maribel García Angulo, de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, lidera la iniciativa para desarrollar el registro estadístico judicial. Tomada del OJ
La magistrada Ariadne Maribel García Angulo, de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, lidera la iniciativa para desarrollar el registro estadístico judicial. Tomada del OJ

El anuncio actual no constituye el primer avance conocido. En enero de 2026, el Órgano Judicial informó sobre una reunión para revisar el desarrollo de la plataforma. En aquella ocasión, García Angulo planteó incorporar información sobre el cumplimiento de las penas, las indemnizaciones a las víctimas y la duración de los procesos.

PUBLICIDAD

También se mencionó la posibilidad de incluir posteriormente información de agresores procesados en la jurisdicción penal de adolescentes. En ese momento, la institución señaló que el sistema debía someterse a aprobación del Pleno de la Corte Suprema, con miras a permitir su consulta pública.

Sin embargo, la comunicación más reciente no establece una fecha para su puesta en funcionamiento, ni precisa cuántas sentencias estarán incorporadas inicialmente. Tampoco detalla el alcance de las consultas ciudadanas o las condiciones de acceso a la información personal contenida en el registro.

La Ley 82 contempla además otras obligaciones institucionales. El Ministerio Público debe consultar el registro de agresores al evaluar medidas de protección, con el propósito de valorar el riesgo que enfrenta una víctima. La normativa también asigna a la Policía Nacional responsabilidades relacionadas con registros y estadísticas sobre violencia contra las mujeres.

Un mazo de juez de madera junto a una figura azul a la izquierda y dos figuras de madera grises a la derecha sobre una superficie oscura.
Los tribunales deberán proporcionar información sobre las sanciones impuestas, las características de los casos y las medidas adoptadas frente a la violencia contra las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro registro aprobado desde 2021

Panamá cuenta, además, con una legislación específica para el registro de ofensores sexuales, distinta de la herramienta que desarrolla el Órgano Judicial. La Ley 244 de 2021 creó ese sistema, mientras que la Ley 501 del 24 de noviembre de 2025 autorizó su consulta pública.

El registro de ofensores sexuales corresponde a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y comprende información sobre personas condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e integridad sexual, tráfico de menores y trata de personas con fines de explotación sexual.

Aunque la apertura al público fue aprobada en 2025, su implementación todavía atravesaba una etapa técnica en septiembre de 2026. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó entonces que la plataforma ya funcionaba internamente, pero la DIJ continuaba incorporando y validando los registros.

El administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, ha explicado que la consulta ciudadana se habilitaría mediante Panamá Conecta. También anunció la posibilidad de emitir certificados de no ofensor sexual, que podrían ser solicitados por empleadores, y estimó que el servicio estaría disponible antes de finalizar 2026.

Niña de espalda con camiseta amarilla y coleta escribe la palabra AYUDA en un tablero blanco con un marcador negro en un aula escolar.
Panamá también avanza en la implementación de un registro de ofensores sexuales, creado mediante una legislación distinta a la que sustenta la iniciativa del Órgano Judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, Panamá desarrolla dos herramientas diferentes para documentar antecedentes de violencia. Una responde a la legislación de protección de las mujeres y permanece bajo revisión judicial; la otra, centrada en delitos sexuales, ya tiene una plataforma interna y espera completar los procedimientos para abrir su consulta pública.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeViolencia contra la mujerViolenciaRegistro de agresoresViolaciónAbuso sexualViolencia doméstica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Incautan casi 12 mil insumos médicos presuntamente falsificados en Panamá

La Operación Estampa permitió localizar vendas, gasas y otros artículos en una bodega de Juan Díaz, mientras las investigaciones por delitos marcarios acumulan decomisos millonarios.

Incautan casi 12 mil insumos médicos presuntamente falsificados en Panamá

Salvadoreña muere al ser atropellada mientras cruzaba por una línea de cebra en Panamá

El caso se produjo en una provincia que ya acumula 46 víctimas fatales por accidentes de tránsito en 2026, según los datos disponibles

Salvadoreña muere al ser atropellada mientras cruzaba por una línea de cebra en Panamá

Caso Pandora en Panamá: los testimonios y correos eliminados que comprometen a un exdirectivo bancario

Un intermediario declaró haber entregado dinero en dos ocasiones al antiguo vicepresidente de Finanzas y Contabilidad, cuya defensa rechaza que tuviera responsabilidad exclusiva sobre las transacciones.

Caso Pandora en Panamá: los testimonios y correos eliminados que comprometen a un exdirectivo bancario

Identifican a joven hallado calcinado y desmembrado en Panamá

El reconocimiento de un tatuaje permitió establecer su identidad, mientras los investigadores intentan determinar las circunstancias del crimen ocurrido en La Chorrera.

Identifican a joven hallado calcinado y desmembrado en Panamá

FMI proyecta crecimiento de 5% para Panamá en 2026, pero recomienda revisar impuestos y pensiones

La misión técnica reconoce avances en la reducción del déficit, pero plantea cambios tributarios, mayor eficiencia del gasto y medidas para fortalecer el empleo formal

FMI proyecta crecimiento de 5% para Panamá en 2026, pero recomienda revisar impuestos y pensiones

TECNO

Este es el anuncio de Intelcia sobre cambios en talento: inteligencia artificial y automatización en Colombia

Este es el anuncio de Intelcia sobre cambios en talento: inteligencia artificial y automatización en Colombia

Crean pacientes virtuales para probar medicamentos antes de los ensayos reales

GTA 6 tendrá a Bad Bunny en Vice City y será el host de su propia emisora con Romeo Santos

Anthropic sigue humanizando a Claude: ahora toma medidas contra usuarios que abusan verbalmente del chatbot

OpenAI reportó USD 20.000 millones menos en ingresos anuales a lo proyectado por Sam Altman

ENTRETENIMIENTO

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

El hacha que usó Jack Nicholson en “El resplandor” sale a subasta en Londres, junto al archivo personal de Stanley Kubrick

Con el regreso de Bruce Banner, Marvel reveló la verdadera línea de tiempo de Avengers: Doomsday

MUNDO

Irán volvió a rechazar entregar el uranio enriquecido y ratificó que no permitirá la inspección de sus instalaciones nucleares

Irán volvió a rechazar entregar el uranio enriquecido y ratificó que no permitirá la inspección de sus instalaciones nucleares

Estados Unidos sancionó a 17 buques y a las navieras que transportan petróleo y petroquímicos de Irán

Detuvieron en Inglaterra a dos ciudadanos letones que ingresaron al perímetro de la base aérea de Molesworth

Crece la tensión entre Corea del Sur y Ucrania por la crisis diplomática de los prisioneros norcoreanos

Apagones y cortes de servicio golpean Kiev tras un nuevo ataque ruso contra la red eléctrica