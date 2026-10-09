Panamá

Cámara de Comercio panameña impulsa acercamiento entre jóvenes, pymes y compañías

Propuesta busca vincular al sector comercial con las pequeñas y medianas empresas y el talento joven, con una mirada que priorice el aprendizaje y la colaboración

La actividad de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá puso el foco en los jóvenes y las pymes como actores vinculados al futuro de la actividad empresarial. (CCIAP)
La actividad de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá puso el foco en los jóvenes y las pymes como actores vinculados al futuro de la actividad empresarial. (CCIAP)
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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) impulsa conexiones empresariales para acercar a jóvenes, pymes y compañías mediante compromisos que podían continuar después del encuentro.

Un reciente encuentro reunió diálogo, intercambio profesional y una dinámica orientada a convertir contactos en reuniones, mentorías, pasantías, cotizaciones y alianzas.

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Se planteó que abrir oportunidades también forma parte de la sostenibilidad.

La propuesta pretende vincular al sector empresarial con las pequeñas y medianas empresas y el talento joven, con una mirada que priorizó el aprendizaje y la colaboración.

El vicepresidente de la CCIAP, Ashok Nandwani, convocó a las empresas a incorporar la responsabilidad social empresarial en las decisiones cotidianas y no tratarla como un apartado separado de su actividad.

Ashok Nandwani, vicepresidente del gremio, convocó a las empresas a incorporar la responsabilidad social empresarial en las decisiones cotidianas y no tratarla como un apartado separado de su actividad. (CCIAP)
Ashok Nandwani, vicepresidente del gremio, convocó a las empresas a incorporar la responsabilidad social empresarial en las decisiones cotidianas y no tratarla como un apartado separado de su actividad. (CCIAP)

La responsabilidad social empresarial tiene que estar intrínsecamente en nuestro ADN”, expresó Nandwani.

El directivo sostuvo que esa mirada debe reflejarse en el trato hacia los equipos, el desarrollo de capacidades y la creación de oportunidades para que otras personas crezcan.

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Para el vicepresidente, la sostenibilidad no se limita a la dimensión ambiental. También abarca la construcción de organizaciones que puedan mantenerse en el tiempo, formar a su personal y producir efectos positivos mientras desarrollan sus negocios.

“A veces las grandes oportunidades comienzan con algo muchísimo más sencillo: una conversación”, señaló Nandwani. La Cámara busca promover más instancias de ese tipo entre sus miembros y la comunidad empresarial.

La actividad puso el foco en los jóvenes y las pymes como actores vinculados al futuro de la actividad empresarial.

La Cámara plantea facilitar el contacto entre quienes buscan sus primeras experiencias laborales y las empresas que requieren perfiles y capacidades específicas. (CCIAP)
La Cámara plantea facilitar el contacto entre quienes buscan sus primeras experiencias laborales y las empresas que requieren perfiles y capacidades específicas. (CCIAP)

La CCIAP plantea facilitar el contacto entre quienes buscan sus primeras experiencias laborales y las empresas que requieren perfiles y capacidades específicas.

Nandwani afirmó que la llegada de jóvenes a las compañías no debe interpretarse solo como una responsabilidad corporativa, y también supone una oportunidad para incorporar perspectivas diferentes y una relación distinta con la tecnología.

“El joven que llega a una empresa trae poca experiencia, sí, pero también llega con nuevas preguntas y con otra relación con la tecnología”, sostuvo.

Según el dirigente, esa mirada puede llevar a las organizaciones a revisar la forma en que realizan sus tareas.

La iniciativa se relaciona con los esfuerzos de la Cámara para impulsar pasantías, cuyo propósito es reducir la distancia entre la formación de los jóvenes y las necesidades que tienen las compañías.

Sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, ubicada en la ciudad de Panamá.
Sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, ubicada en la ciudad de Panamá.

La jornada contó con la participación de Karin Sempf, CEO y fundadora de Innova Nation; Nicole Loré, especialista en comunicaciones de Ciudad del Saber; y Luis Quiodettis, CEO de PupiloHubs.

Los especialistas abordaron las razones por las que el talento y las organizaciones no siempre consiguen encontrarse. También analizaron las expectativas de las nuevas generaciones y los desafíos de las primeras experiencias de trabajo.

El diálogo incluyó la incorporación de pasantes y el valor de las redes profesionales. Los panelistas coincidieron en que los contactos pueden superar el intercambio individual cuando se convierten en un entorno que impulse innovación, negocios y nuevas oportunidades.

La conversación planteó la necesidad de construir puentes entre la formación, el talento, las empresas y el emprendimiento. La meta fue promover ámbitos donde las relaciones profesionales deriven en acciones verificables.

Los asistentes usaron el Pasaporte de Conexiones como una herramienta para registrar sus intereses, aportes, contactos relevantes y la acción que seguiría a cada intercambio. El instrumento buscó que las conversaciones no quedaran limitadas al salón.

Ilustración de cinco locales comerciales y cuatro personas interactuando, conectados por líneas y flechas, con monedas, flechas ascendentes y manos en el fondo azul.
La ilustración muestra un flujo circular de recursos y colaboración entre micro, pequeñas y medianas empresas, con emprendedores interactuando en distintos locales comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas promovidas figuraron reuniones posteriores, presentaciones entre compañías, mentorías, cotizaciones, contactos comerciales, oportunidades de pasantías y acuerdos de colaboración.

En el cierre, el vicepresidente de la Cámara relacionó la consigna del encuentro con su experiencia dentro de una empresa familiar. Planteó el desafío de preservar aquello que permitió crecer a una organización sin dejar de adaptarse a nuevas necesidades.

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