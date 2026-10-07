Ante el aumento de casos de tosferina y virus sincitial el Ministerio de Salud adelanta a 28 semanas la vacunación de las embarazadas en Panamá

Una enfermera administra la vacuna contra el virus sincitial respiratorio a una mujer embarazada en un centro del Ministerio de Salud en Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud de Panamá adelantó a las 28 semanas de gestación la vacunación contra el virus sincitial respiratorio (VSR) en embarazadas.

La medida busca reforzar la protección de los bebés antes de nacer, en medio de un aumento de casos de VSR y tosferina en menores de un año.

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La incidencia del virus sincitial respiratorio (VSR) se triplicó en Panamá durante diez semanas, al pasar de 5 casos por cada 100,000 habitantes en la semana epidemiológica 23 a 15.6 en la semana 33.

Hasta esa semana, Panamá acumulaba 19 defunciones asociadas con el virus. Diez correspondieron a menores de un año, cinco a niños de un año, dos a menores de entre tres y cinco años y dos a adultos de 65 años o más.

Los bebés concentraron más de la mitad de las muertes, incluida la de un niño de tres meses residente en Bocas del Toro.

Una ecografía obstétrica muestra la silueta de un feto durante una consulta de control prenatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades de salud indicaron que la tasa permite comparar la frecuencia de la enfermedad dentro de la población, independientemente del número absoluto de habitantes, y confirma una circulación ascendente del virus.

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La decisión surgió de la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización.

Así lo explicó Itzel Slocum de Hewit, quien precisó que el cambio responde al comportamiento actual de ambas enfermedades y al riesgo que representan para los niños pequeños.

El esquema adelantado permitirá que, durante el mismo control prenatal, las embarazadas reciban también la vacuna Tdap (tétano, difteria y tosferina).

Esa dosis protege contra la difteria, el tétano y la tosferina, y busca blindar a la madre y al recién nacido frente a enfermedades que ponen en riesgo a los bebés en sus primeras semanas de vida.

Salud extendió el llamado a padres, cuidadores y abuelos maternos y paternos para que actualicen su esquema de vacunación por el contacto cercano que mantendrán con el recién nacido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud (Minsa) extendió el llamado a padres, cuidadores y abuelos maternos y paternos, quienes deben mantener actualizado su esquema de vacunación y estar protegidos contra la tosferina por el contacto cercano que mantendrán con el recién nacido.

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“Queremos que todas aquellas personas que van a estar alrededor de los recién nacidos estén protegidas contra la tosferina”, explicó Slocum de Hewit. La funcionaria remarcó la importancia de crear un círculo de protección alrededor del bebé.

La decisión de adelantar la vacunación responde al aumento reciente de casos de VSR y tosferina en niños menores de un año en Panamá.

Al aplicar la dosis desde las 28 semanas de gestación, las autoridades buscan que los anticuerpos protejan al bebé desde el nacimiento, antes de que pueda recibir sus propias vacunas.

Las vacunas contra el VSR y la Tdap están disponibles de manera gratuita en las instalaciones del Minsa y de la Caja de Seguro Social (CSS).

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Una enfermera del Hospital del Niño de Panamá administra una vacuna a un bebé de seis meses, mientras su madre lo sostiene en brazos en la sala de atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades instan a la población a acudir a los centros de vacunación y revisar sus esquemas de inmunización.

El Minsa confirmó que cuenta con suficientes dosis de Tdap para embarazadas, adolescentes y adultos que requieran la vacuna.

A eso se suman más de 100 mil dosis contra el VSR, destinadas a quienes cumplen con los criterios establecidos: adultos mayores de 60 años y personas con determinadas condiciones de riesgo.

Del 19 al 25 de octubre se realizará la Semana de Vacunación y Actualización en Vacunas, con énfasis en el Día Internacional de la Poliomielitis, que se conmemora el 24 de octubre.

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La jornada busca fortalecer las coberturas de inmunización en el país.

La semana de vacunación y actualización en vacunas hará énfasis en el Día Internacional de la Poliomielitis, el 24 de octubre. Foto: (iStock)

Durante esa semana, el Minsa también promoverá la vacunación con el esquema hexavalente. Ese esquema protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b, y se aplica a los niños más pequeños.

La prioridad, según la cartera sanitaria, es reforzar la protección de las embarazadas, los recién nacidos y los niños pequeños frente al aumento de enfermedades prevenibles mediante la vacunación.