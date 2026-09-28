Benjamin Netanyahu se reunió con Mohamed bin Zayed en Abu Dhabi

El primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió en Abu Dhabi con el presidente Mohamed bin Zayed al Nahyan. (REUTERS/Ronen Zvulun)

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajó a Abu Dhabi el domingo y se reunió durante horas con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al Nahyan, en un encuentro que ambos gobiernos confirmaron este lunes.

“El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien visitó Emiratos Árabes Unidos ayer, domingo”, informó la agencia estatal WAM, que precisó que ambas partes abordaron “las relaciones bilaterales entre EAU e Israel, así como las maneras de fortalecerlas y desarrollarlas”.

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Poco después llegó el comunicado de la oficina de Netanyahu, que sostuvo que el mandatario israelí viajó “tras la invitación” de Bin Zayed y que estuvo acompañado por su esposa, Sara Netanyahu, además de los máximos responsables de los organismos de seguridad israelíes, entre ellos el Consejo de Seguridad Nacional y el Mossad, el secretario militar y el asesor de Política Exterior.

Según el texto oficial israelí, el encuentro “se centró en el refuerzo de las relaciones entre los dos países y en los desafíos regionales”. Tres altos funcionarios israelíes citados por la agencia Reuters precisaron además que la reunión se extendió durante seis horas y giró principalmente en torno a Irán.

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La agencia estatal WAM informó que las partes abordaron el desarrollo de las relaciones bilaterales. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

“La visita se centró únicamente en el refuerzo de las relaciones entre los dos países y en cómo afrontar desafíos regionales”, insistió el comunicado israelí.

La difusión anticipada de la noticia del viaje derivó en una acción legal del servicio de seguridad interior israelí. El Shin Bet presentó una demanda contra el Canal 12, cadena que había informado la víspera de esta visita sorpresa de Netanyahu a Emiratos Árabes Unidos. “Esta noche, el Shin Bet ha presentado una denuncia ante el jefe de la censura militar, solicitando que se inicie un proceso contra el Canal 12 por violación grave de la censura”, indicó un comunicado difundido por la oficina del primer ministro.

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La comitiva israelí incluyó a la esposa del primer ministro y a los jefes de los organismos de seguridad. (REUTERS/Nathan Howard/Pool/File Photo)

No es la primera vez que trasciende un encuentro no anunciado entre ambos líderes. A comienzos de este año, Emiratos Árabes Unidos había negado que Bin Zayed se hubiera reunido con Netanyahu, después de que la oficina del primer ministro israelí afirmara en mayo que este había “visitado en secreto” el país del Golfo. Una fuente familiarizada con ese encuentro señaló entonces que Netanyahu y Bin Zayed se vieron en Al-Ain, una ciudad oasis de Abu Dabi ubicada en la frontera con Omán, el 26 de marzo.

Israel y Emiratos Árabes Unidos normalizaron relaciones diplomáticas en el marco de los Acuerdos de Abraham, negociados bajo el auspicio de Estados Unidos y firmados en 2020. Desde que sufrió ataques durante la guerra con Irán, Emiratos Árabes Unidos ha reforzado sus vínculos con Washington e Israel, relación que le otorga una vía de influencia regional y un canal singular hacia la Casa Blanca.

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