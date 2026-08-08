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Panamá reduce su déficit fiscal en el primer semestre, pero intereses y pensiones mantienen presión sobre las cuentas públicas

Los ingresos del sector público aumentaron 8,5% durante el primer semestre, mientras los gastos avanzaron 3,8%. El desbalance acumulado se ubicó en $1.881,2 millones.

El dólar cerró la jornada en S/ 3,391, por debajo del nivel de S/ 3,399 registrado el día anterior.
Los ingresos totales alcanzaron $7,328.2 millones entre enero y junio, un aumento de 8.5% frente al mismo período de 2025. Foto: TuCambista
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Las finanzas públicas panameñas cerraron la primera mitad de 2026 con una reducción del déficit, apoyada principalmente en un crecimiento de los ingresos superior al aumento de los gastos.

Sin embargo, las cuentas todavía muestran presiones importantes provenientes del pago de intereses de la deuda, las pensiones y jubilaciones, el incremento de los servicios personales y las necesidades de financiamiento de la seguridad social.

Entre enero y junio, el Sector Público No Financiero (SPNF) registró ingresos totales por $7,328.2 millones, un aumento de $574 millones o 8.5%, mientras los gastos alcanzaron $9,209.4 millones, tras crecer $336.7 millones o 3.8%. Esa diferencia permitió reducir el déficit fiscal a $1,881.2 millones, frente a $2,118.6 millones un año antes.

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El desbalance equivale al 1.98% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal estimado para 2026 en $95,102 millones, por debajo del 2.34% registrado a junio de 2025. El déficit primario —que excluye los intereses— también descendió, de $774.9 millones a $492.1 millones, equivalente al 0.52% del PIB.

Primer plano de manos de un cliente entregando billetes de cien dólares a un empleado de banco detrás de una ventanilla de vidrio con un portapapeles en el mostrador.
Los ingresos tributarios del Gobierno Central crecieron 4.3% durante la primera mitad del año, con un avance de 8.7% en los impuestos indirectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras reflejan una mejoría, pero el Estado continúa gastando más de lo que genera incluso antes de contabilizar completamente el costo financiero de la deuda.

El principal impulso de los ingresos del SPNF provino de la Caja de Seguro Social (CSS), cuyos ingresos aumentaron 16.1%, de $2,237.1 millones a $2,598 millones.

También destacaron las agencias no consolidadas, con un incremento de 39.7%, y los ingresos de capital, que alcanzaron $198.2 millones, frente a apenas $6.6 millones durante el primer semestre del año pasado.

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En el Gobierno Central, sin embargo, el comportamiento fue menos dinámico. Los ingresos corrientes permanecieron prácticamente estancados en $4,203.1 millones, mientras los ingresos tributarios crecieron 4.3%, hasta $3,454.3 millones.

Los impuestos indirectos avanzaron 8.7% y los directos apenas 1.2%. El ITBMS sobre ventas aumentó $66.3 millones o 13.3%, mientras el impuesto de inmueble creció $23.6 millones o 22.1%.

Se principal de la CSS en Clayton
Los gastos corrientes de la CSS aumentaron 11% durante el primer semestre, impulsados principalmente por mayores pagos de pensiones y jubilaciones. Tomada de la CSS

También mostraron dinamismo el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, que aumentó 72.4%, y el Impuesto Selectivo al Consumo, con un crecimiento de 9.4%. En sentido contrario, los ingresos no tributarios cayeron 15.9%, principalmente por la ausencia de recursos extraordinarios recibidos en 2025.

Los ingresos vinculados con los peajes del Canal aumentaron $17.7 millones, equivalente a 6.3%.

Por el lado del gasto, el SPNF desembolsó $7,517.6 millones en gastos corrientes, 5% más que un año antes. El componente que excluye intereses creció 5.4%, impulsado especialmente por la CSS, cuyos gastos corrientes aumentaron $236 millones o 11%, hasta $2,376.7 millones, debido principalmente a mayores pagos de pensiones y jubilaciones.

En contraste, el gasto de capital del SPNF disminuyó 1.2%, hasta $1,691.8 millones.

La fotografía cambia al observar exclusivamente al Gobierno Central. Su gasto total bajó 2.8%, de $7,285.1 millones a $7,084.1 millones, principalmente porque las transferencias corrientes disminuyeron 23%, después de los aportes extraordinarios realizados a la CSS en 2025.

Una fila de trabajadores en una oficina, con una mujer marcando la salida en un reloj digital que muestra las 4:00 p.m. Los cubículos se ven al fondo.
El gasto del Gobierno Central en servicios personales subió 5.5% y alcanzó $2,199 millones entre enero y junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero los servicios personales subieron $114 millones o 5.5%, hasta $2,199 millones, mientras el gasto de capital aumentó 7.3%, hasta $1,558.8 millones.

El aumento de la planilla constituye otro elemento a observar. Los registros del Gobierno Central pasaron de 148,531 a 175,366 posiciones, una diferencia de 26,835, aunque el MEF advierte que no debe interpretarse automáticamente como igual número de nuevas contrataciones.

Educación concentra 23,551 posiciones adicionales por cambios de composición y registro de docentes; aun así, el gasto total en salarios creció 5.5% durante el período.

A esto se suma el servicio de la deuda. Los pagos de intereses llegaron a $1,389.1 millones durante apenas seis meses, $45.4 millones o 3.4% más que en 2025. Los intereses externos aumentaron 2.8%, hasta $1,196.9 millones, mientras los internos crecieron 7.3%, hasta $192.2 millones.

Canal de Panamá
Los ingresos relacionados con los peajes del Canal aumentaron $17.7 millones, equivalente a 6.3%, frente al mismo período del año pasado. (Foto: Shutterstock)

El costo promedio ponderado de la deuda, no obstante, bajó de 5.20% a 4.65%, producto de operaciones de manejo de pasivos y diversificación del financiamiento.

La reducción del déficit muestra que la posición fiscal mejoró frente a 2025, pero todavía no supone que las cuentas públicas estén equilibradas.

El ahorro corriente del SPNF continuó negativo en $392.2 millones, lo que evidencia que los ingresos corrientes aún resultan insuficientes frente a determinadas obligaciones.

Además, el propio MEF reconoce que el creciente saldo de la deuda, la seguridad social, el costo financiero y la necesidad de fortalecer la recaudación seguirán condicionando las finanzas públicas durante el segundo semestre.

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