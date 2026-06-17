Panamá

Posible 11 de Panamá en el Mundial 2026: juventud y experiencia marcan el debut de Los Canaleros

El posible once para el debut ante Ghana depende del estado físico de Carrasquilla y Godoy, mientras el técnico mantiene su idea de tres centrales, carrileros profundos y una dupla ofensiva fija

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El seleccionador de Panamá proyecta un sistema con zaga poblada y carrileros largos, mientras define piezas por molestias físicas de Adalberto “Coco” Carrasquilla y la revisión clínica del capitán Aníbal Godoy. (Visuales IA)
El seleccionador de Panamá proyecta un sistema con zaga poblada y carrileros largos, mientras define piezas por molestias físicas de Adalberto “Coco” Carrasquilla y la revisión clínica del capitán Aníbal Godoy. (Visuales IA)

La selección de Panamá que dirige Thomas Christiansen perfila un once con dibujo 5-3-2 o 3-4-3 para competir en el Mundial 2026, en el medio campo aún se está recuperando, por las molestias físicas de Adalberto “Coco” Carrasquilla y la evaluación médica sobre el capitán Aníbal Godoy, en un grupo en el que debutará ante Ghana en Toronto.

El contexto del rival también está marcado por bajas sensibles. La selección de Ghana, conocida como las Estrellas Negras, afronta la Copa Mundial 2026 con el técnico portugués Carlos Queiroz, la ausencia del creativo Mohammed Kudus por lesión y la baja del zaguero Alexander Djiku, lo que obliga a modificar su estructura defensiva antes del estreno en el Grupo L junto a Panamá, Inglaterra y Croacia.

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Un parado táctico de 3-4-3 para enfrentar a Ghana ante su debut en el Mundial de la FIFA 2026. (Emerson del Cid/ Infobae)
Un parado táctico de 3-4-3 para enfrentar a Ghana ante su debut en el Mundial de la FIFA 2026. (Emerson del Cid/ Infobae)

La principal incertidumbre de Panamá está en la zona central. Carrasquilla, jugador de Pumas UNAM, sale de una lesión en los aductores, y su lugar podría quedar para Carlos Harvey o Yoel Bárcenas si no llega en plenitud física.

Godoy también está bajo revisión para evitar sobrecargas. Esa situación condiciona una parte central del esquema de Christiansen, que apunta a sostener el equilibrio del equipo desde la mitad de la cancha.

Panamá sostiene su plan en una línea de tres centrales y dos carrileros

La base táctica panameña se apoya en una estructura de seguridad defensiva. Christiansen suele utilizar tres centrales fijos con Ramos, Córdoba y Andrade, acompañados por Murillo y Davis en las bandas.

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La lógica de esa disposición combina velocidad y experiencia por fuera con una zaga compacta por dentro. En ataque, la dupla principal la forman Fajardo e Ismael Díaz, una sociedad que se mantiene por su entendimiento y por su eficacia en transiciones rápidas.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Panamá - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 16 de junio de 2026. Aníbal Godoy, de Panamá, durante una rueda de prensa. REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Panamá - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 16 de junio de 2026. Aníbal Godoy, de Panamá, durante una rueda de prensa. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

La respuesta directa al panorama panameño es esta: el posible once titular depende, sobre todo, del estado físico de Carrasquilla y Godoy; si el mediocampista de Pumas UNAM no está al ciento por ciento, Harvey o Bárcenas aparecen como alternativas inmediatas sin alterar la idea general de jugar con tres centrales y dos atacantes.

Ghana llega con bajas en su plantel

El equipo africano también redefine su once por obligación médica. Djiku, zaguero titular indiscutible, sufrió una lesión antes del torneo y fue reemplazado de emergencia por Derrick Luckassen, de Pafos FC.

Esa baja fuerza a Queiroz a reorganizar la zaga alrededor de Abdul Mumin, de Rayo Vallecano, y Alidu Seidu, de Rennes. La otra ausencia es todavía más sensible en ataque: Kudus quedó completamente descartado por una lesión previa al torneo, lo que reduce la capacidad creativa del equipo y empuja a Ghana a un juego más directo.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa de Ghana y Panamá - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 16 de junio de 2026. El entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, durante una conferencia de prensa. REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa de Ghana y Panamá - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 16 de junio de 2026. El entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, durante una conferencia de prensa. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

En ese nuevo reparto de funciones, el liderazgo recae en el delantero Jordan Ayew, de Leicester City, que llevará el gafete de capitán tras una eliminatoria en la que marcó 7 goles. A su lado aparecen futbolistas jóvenes con recorrido en la élite europea como Antoine Semenyo, de Manchester City, y los extremos Abdul Fatawu, de Leicester City, e Iñaki Williams, de Athletic Club.

El sostén del medio campo pasa por Thomas Partey, de Villarreal, cuya tarea es aportar equilibrio táctico y conducir la salida del equipo junto a Caleb Yirenkyi, del Nordsjaelland. Sin embargo, el equipo anunció que no estará y es una baja significativa para el encuentro ante Panamá. Con bajas en el once titular, Ghana buscará compensar la pérdida de sus jugadores clave y la modificación forzada de su defensa en el debut frente a la selección panameña dentro del Grupo L.

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