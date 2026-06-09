Hallan 356 televisores y paneles solares en cárcel panameña días después de la fuga masiva

Más de 5,100 unidades de los estamentos de seguridad participaron en el operativo. Cortesía Ministerio de Seguridad

Los privados de libertad de La Joyita parecían estar preparados para no perderse ni un solo partido del próximo Mundial. Al menos eso sugieren los hallazgos de la Operación Cerrojo, que permitió decomisar 356 televisores, 451 teléfonos celulares, 61 routers, antenas de comunicación, equipos de sonido e incluso tres paneles solares dentro de varios pabellones del penal.

La intervención se desarrolló entre el 6 y el 8 de junio en los pabellones 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16 y 17 de La Joyita, apenas días después de la fuga masiva de 195 privados de libertad que puso en evidencia graves fallas de seguridad dentro del sistema penitenciario panameño. D

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e acuerdo con las autoridades, hasta el momento han sido recapturados alrededor de 140 de los evadidos, mientras continúan las operaciones para ubicar al resto.

El operativo fue liderado por el Ministerio de Seguridad Pública con el apoyo de unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Frontera. Según la información oficial, participaron más de 5,100 agentes en una acción que buscaba recuperar el control de áreas consideradas críticas dentro del penal y reducir la circulación de artículos prohibidos.

Entre los objetos decomisados figuraban 356 televisores, 451 teléfonos celulares y decenas de equipos de comunicación. Cortesía Ministerio de Seguridad

Los resultados sorprendieron incluso a quienes han seguido durante años la problemática carcelaria. Además de los 356 televisores y los 451 teléfonos celulares, fueron decomisadas 10 armas de fuego, 82 municiones, 35 cargadores de celulares, 61 routers, seis antenas de comunicación, una antena wifi, tres paneles solares, 12 equipos de sonido, dos amplificadores, 37 abanicos y una máquina guira.

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Las autoridades también encontraron 343 sobres con presuntas sustancias ilícitas, además de $11,873.64 en efectivo. A ello se sumaron 161 platinas, 52 sartenes eléctricas, relojes, audífonos, memorias USB, cables de conexión y más de 3,000 artículos adicionales cuya posesión está prohibida dentro de los centros penitenciarios.

La cantidad de equipos electrónicos encontrados ha generado interrogantes sobre la forma en que estos artículos lograron ingresar y permanecer dentro del penal.

La presencia de routers, antenas y paneles solares sugiere además la existencia de mecanismos destinados a mantener comunicación externa con otros integrantes de grupos delictivos.

La operación ocurre en un momento especialmente sensible para el sistema penitenciario. La fuga de 195 reclusos registrada la semana pasada provocó cuestionamientos sobre los controles de seguridad existentes en La Joyita y llevó a las autoridades a reforzar las inspecciones tanto dentro como fuera del centro penitenciario.

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La intervención se realizó días después de la fuga de 195 privados de libertad del complejo penitenciario. Cortesía Ministerio de Seguridad

Tras los allanamientos comenzaron a circular en redes sociales varios videos atribuidos a privados de libertad de La Joyita. En las grabaciones se observan áreas del penal después de las requisas y algunos usuarios aseguran que fueron filmadas una vez concluido el operativo. Sin embargo, las autoridades no han confirmado la autenticidad del material ni la fecha exacta en que fue grabado.

De confirmarse que los videos fueron registrados después de la intervención, podrían plantear interrogantes sobre si algunos escondites utilizados para ocultar artículos prohibidos lograron pasar inadvertidos durante las inspecciones. No obstante, hasta el momento no existe información oficial que respalde esa hipótesis.

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Las requisas también reavivaron denuncias realizadas durante años por familiares de personas privadas de libertad. Algunos han señalado públicamente que ciertos artículos prohibidos ingresan a las cárceles mediante redes de corrupción que involucran a funcionarios encargados de la custodia de los centros penitenciarios.

La intervención en La Joyita se suma a otras acciones recientes ejecutadas en centros penitenciarios del país. La semana pasada también se realizaron allanamientos en la cárcel de Las Tablas, donde fueron decomisadas armas, drogas y otros artículos prohibidos, aunque en cantidades considerablemente menores a las encontradas en el penal ubicado en Pacora.

Los hallazgos reavivaron cuestionamientos sobre los controles dentro de las cárceles panameñas. Cortesía Ministerio de Seguridad

Los resultados de la Operación Cerrojo no aparecen como un hecho aislado. En marzo pasado, durante el operativo Armagedón XXXVII en el pabellón 8 de La Joya, las autoridades ya habían incautado un revólver calibre .38, tres municiones, drogas, 17 teléfonos celulares y una antena Starlink.

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La nueva requisa en La Joyita, con cifras mucho mayores, vuelve a exponer un problema de raíces profundas: los huecos de seguridad que permiten el ingreso y permanencia de armas, drogas, dinero y equipos de comunicación dentro del sistema penitenciario.

El Ministerio de Seguridad sostiene que estos operativos forman parte de una estrategia para reducir la circulación de armas, drogas y equipos de comunicación dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, la magnitud de los decomisos encontrados en La Joyita vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del sistema para impedir el ingreso de artículos prohibidos y mantener el control efectivo de las cárceles del país.

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