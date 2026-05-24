Panamá

Cámara de Comercio considera designación de Ilya Espino de Marotta en el Canal de Panamá como “histórica para una tarea de Estado”

La vía interoceánica es uno de los activos más estratégicos y referencia mundial de eficiencia, competitividad y capacidad panameña

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Ilya Espino de Marotta administrará el Canal de Panamá durante el periodo 2026-2033.
Ilya Espino de Marotta administrará el Canal de Panamá durante el periodo 2026-2033.

La designación de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del Canal de Panamá para el periodo 2026-2033 constituye un momento histórico para el país, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Asegura que Espino de Marotta representa un ejemplo para las mujeres panameñas y para las nuevas generaciones que aspiran a servir al país desde la excelencia, la preparación y el compromiso.

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La profesional de la ingeniería fue designada esta semana como nueva administradora del Canal de Panamá, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este cargo.

El 15 de febrero de 2019 la Junta Directiva del Canal de Panamá la había designado como subadministradora de esta importante vía, junto con el nombramiento del actual administrador Ricaurte Vásquez Morales, siendo igualmente la primera mujer en ocupar ese puesto.

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Pero, más allá de su condición de mujer, el gremio empresarial sostiene que este nombramiento está respaldado por una sólida trayectoria técnica, amplia experiencia dentro de la Autoridad del Canal de Panamá y profundo conocimiento de sus proyectos estratégicos.

Inaugurado el 15 de agosto de 1914, el Canal de Panamá facilita el comercio mundial.
Inaugurado el 15 de agosto de 1914, el Canal de Panamá facilita el comercio mundial.

En su mensaje dominical, el presidente de la agrupación, Aurelio Barría Pino manifiesta que una vez más el Canal demuestra que es una empresa gubernamental ejemplar a nivel mundial en materia de gobierno corporativo.

“Su modelo institucional evidencia que dentro de su estructura existen igualdad de oportunidades, desarrollo profesional y reconocimiento al mérito. Este nombramiento no se trata únicamente de romper moldes; demuestra que como país hemos madurado y que somos capaces de reconocer el talento y la trayectoria sin distinciones”, afirma.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá la vía trasatlántica entra en una etapa determinante, enfrentada a los desafíos que tiene por delante y que no admiten improvisaciones.

La seguridad hídrica, el cambio climático, la modernización de la infraestructura y la consolidación de Panamá como plataforma logística de clase mundial demandan liderazgo técnico, visión de largo plazo y capacidad de ejecución.

En ese contexto, señalan que el proyecto de Río Indio ocupa un lugar prioritario.

El abastecimiento de agua es uno de los desafíos del Canal de Panamá. En la foto, la represa Madden en el lago Alhajuela. (AP Foto/Matias Delacroix)
El abastecimiento de agua es uno de los desafíos del Canal de Panamá. En la foto, la represa Madden en el lago Alhajuela. (AP Foto/Matias Delacroix)

“Es una iniciativa clave para fortalecer la disponibilidad de agua, no solo para la operación del Canal, sino también para el consumo humano y el desarrollo sostenible del país. La variabilidad climática y los periodos de sequía más frecuentes obligan a Panamá a tomar decisiones responsables, sustentadas en ciencia, planificación y diálogo con las comunidades”, indican.

Esta semana Espino de Marotta dijo que entre los retos que tiene que atender está “el proyecto del agua de Río Indio, el crecimiento del Canal con los otros proyectos que tenemos enfrente, el corredor logístico y el desarrollo de dos puertos adicionales para seguir siendo un núcleo importante para el comercio mundial”.

A estos retos, la Cámara de Comercio señala que se suman los proyectos de infraestructura de los próximos años, que deben ejecutarse con transparencia, eficiencia y sentido de nación, a fin de fortalecer la competitividad de la ruta panameña frente a un comercio mundial cada vez más exigente.

“Como gremio empresarial, reiteramos que el Canal debe continuar siendo administrado bajo los principios que han probado ser exitosos: autonomía, institucionalidad, capacidad técnica, responsabilidad financiera y visión de Estado”.

Reiteran su confianza de que esta nueva etapa estará guiada por la excelencia técnica, la transparencia y el compromiso con los más altos intereses nacionales.

El Canal de Panamá, apuntó la entidad empresarial, es de todos los panameños y su futuro debe seguir construyéndose con responsabilidad, visión y sentido de país.

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