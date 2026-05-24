Panamá

Abogada panameña es condena a 12 años de prisión por apropiarse mediante engaños de una finca propiedad de 7 adultos mayores

La presentación de al menos 50 pruebas, entre testimoniales, periciales, documentales y materiales, permitieron de manera unánime el fallo condenatorio

Guardar
Google icon
Un mazo de juez de madera brillante sobre su base de madera oscura, con el mango hacia la izquierda. Al fondo, se distingue una balanza dorada y un libro.
Profesional de la abogacía utilizó artimañas para apropiarse de un bien inmueble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El engaño y la falsificación de documentos para apropiarse de una finca que pertenecía a siete adultos mayores fue suficiente para que una abogada de nacionalidad panameña fuera condenada a 12 años de prisión.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de Chiriquí, logró probar en un juicio oral la responsabilidad penal de la imputada con los delitos de estafa y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos públicos.

PUBLICIDAD

Un vez concluida la pena principal a la condenada igualmente se le inhabilitó para ejercer la profesión de abogada por cinco años, además de la restitución de las propiedades a las víctimas.

Para lograr la pena la Fiscalía mostró al menos 50 pruebas, entre testimoniales, periciales, documentales y materiales, lo que permitió que el Tribunal de Juicio emitirá de manera unánime el fallo condenatorio.

PUBLICIDAD

La causa penal está relacionada con hechos acaecidos en la comunidad de Bongo, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, cuando mediante engaño y la falsificación de documentos la abogada hoy condenada logró apropiarse de la finca.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas plateadas metálicas, entrelazadas al frente. Se observa su blusa oscura y fondo difuminado claro.
La profesional del Derecho también fue inhabilitada para ejercer la profesión por cinco años, una vez cumplida la pena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, las autoridades llevaron ante el Tribunal de Garantías a un hombre de 34 años de edad a quien se le legalizó su aprehensión, la imputación por el delito de violencia de género y la aplicación de la medida cautelar de detención provisional, por su vinculación al delito de violencia de género en perjuicio de dos mujeres.

Sobre el caso, el Ministerio Público indicó que los hechos ocurrieron de forma reiterada los días 18, 23, 25 de marzo y el 7 de abril del año en curso.

Durante ese tiempo el sujeto, que laboraba como agente de seguridad en un colegio privado, ubicado en el corregimiento Rufina Alfaro, enviaba mensajes de amenazas a las víctimas quienes brindaban el servicio de colegial en el mismo centro educativo.

El imputado, de acuerdo con el informe judicial, las humillaba diciéndoles palabras soeces y les advertía que las golpearía e incluso les envió un mensaje diciendo “las quiero muertas”.

Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público sustentó la solicitud de detención provisional basándose en los riesgos procesales existentes, tales como el peligro que representa el imputado para las víctimas, el riesgo de afectación de los medios de prueba y la naturaleza grave del delito.

Hurto a vehículos
Dos detenidos por indicios presuntamente relacionados con el hurto de vehículos. - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación, mediante su Fiscalía Regional, en colaboración con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial, Dirección de Inteligencia Policial y Servicio Nacional de Fronteras, también desarrolló la operación, Barú, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Esta permitió la aprehensión de dos personas, la incautación de más de 100 envoltorios de sustancias ilícitas, equipos tecnológicos (13 celulares, dos router) así como también indicios presuntamente relacionados con delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto de vehículos.

Según la información oficial, las diligencias se llevaron a cabo en la cárcel pública de la capital chiricana, David, dentro de dos celdas.

Además, en los distritos de Barú, Bugaba y Alanje se recuperaron 27 tarjetas Sim, pesa digital y documentos que pudieran estar vinculados también con la causa penal.

Las investigaciones establecen que las víctimas eran contactadas por los presuntos agresores y mediante diferentes estrategias delincuenciales se apropiaban de sus automóviles.

A través de esta operación, la Fiscalía informó que espera poder establecer, con los indicios con que se cuentan, si existen algunas otras personas más vinculadas en esta investigación.

Temas Relacionados

AbogadaEngañoFalsificaciónPrisiónCondena12 añosInhabilitaciónFincaPanama

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Siniestros viales en El Salvador dejan cuatro fallecidos en distintos puntos del país

Los accidentes de tránsito en El Salvador mantienen una tendencia al alza, con más de 9,200 incidentes y un 25% más de víctimas mortales este año; solo en las últimas horas, se registraron múltiples víctimas fatales.

Siniestros viales en El Salvador dejan cuatro fallecidos en distintos puntos del país

El Festival Arte y Diseño El Salvador: la pasarela que llevará talento local hasta Madrid

La muestra reunió a emprendimientos en Costa del Sol y presentó colecciones que serán enviadas a Madrid en junio, en coordinación con instituciones públicas y con la participación del clúster SMODA

El Festival Arte y Diseño El Salvador: la pasarela que llevará talento local hasta Madrid

Club nocturno intervenido en Guatemala: policía rescata a menor hondureña y captura a tres mujeres

El operativo, realizado en un club nocturno permitió poner bajo protección estatal a una adolescente de 17 años. Las capturas se dieron en el marco de una investigación de trata de personas

Club nocturno intervenido en Guatemala: policía rescata a menor hondureña y captura a tres mujeres

Seis de cada diez adolescentes en República Dominicana se sienten inseguros en internet, revela Unicef

Un estudio revela que una gran proporción de jóvenes experimenta temor en espacios digitales, siendo la percepción de amenaza más elevada entre las adolescentes mujeres debido a la violencia en línea

Seis de cada diez adolescentes en República Dominicana se sienten inseguros en internet, revela Unicef

FAS hace historia, derrota a Águila y lidera el palmarés del fútbol salvadoreño

Con tres goles, el club de Santa Ana se impuso en la final entre una intensa tormenta apagones, logrando su vigésimo campeonato ante una multitud entregada en las gradas

FAS hace historia, derrota a Águila y lidera el palmarés del fútbol salvadoreño

TECNO

Cómo recuperar la velocidad del internet en casa desde el router en 5 minutos

Cómo recuperar la velocidad del internet en casa desde el router en 5 minutos

Restablecer a valores de fábrica: así puedes formatear tu teléfono y para qué sirve

Olvídate de los virus: las aplicaciones más seguras para ver películas en vez de Magis TV y XUPER TV

Cómo conectarse a una red WiFi sin contraseña: métodos seguros y alternativas disponibles

El auge de la inteligencia artificial redefine la creatividad infantil y preocupa a los padres por sus efectos a futuro

ENTRETENIMIENTO

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma: quiénes están en la lista y quiénes podrían no estar invitados

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma: quiénes están en la lista y quiénes podrían no estar invitados

Pedro Pascal y Sigourney Weaver contaron el detalle que hizo más cálido al rodaje de “The Mandalorian and Grogu”

“Todo el mundo quería dormir con él”: Jerry Hall recordó cómo era convivir con Mick Jagger durante sus años de mayor fama

Nicolas Cage reveló por qué acepta tanto papeles de héroe como de villano

Harrison Ford reveló qué lo impulsa a seguir trabajando: “Me encanta sentir miedo ante lo que no sé hacer del todo bien”

MUNDO

La Policía turca irrumpió en la sede del CHP en Ankara para desalojar a la cúpula del principal partido de oposición

La Policía turca irrumpió en la sede del CHP en Ankara para desalojar a la cúpula del principal partido de oposición

Trump le aseguró a Netanyahu que mantendrá su exigencia de desmantelar el programa nuclear de Irán para lograr un acuerdo

Trump dijo que EEUU no se precipitará a cerrar un acuerdo con Irán: “Las negociaciones avanzan de manera ordenada”

Varsovia prohíbe la venta nocturna de alcohol para mejorar la seguridad ciudadana

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní