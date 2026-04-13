Gobierno panameño refuerza seguridad ante ciberataques

Autoridad para la Innovación Gubernamental busca mecanismos de colaboración internacional para robustecer la seguridad digital. | Andina

Un grupo de hacker denominado The Gentleman tuvo contacto con el gobierno panameño para exigir un pago, luego de que supuestamente fueran los responsables de vulnerar la cuenta oficial de Instagram de la Contraloría General de la República, por espacio de unos 20 minutos.

La información fue dada a conocer por Adolfo Fábrega, administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), quien agregó que en lo que va del año se han registrado al menos cinco ataques de alto impacto contra los sistemas gubernamentales.

Respecto a la exigencia del grupo mencionado, dijo en el noticiero de Telemetro que ningún gobierno puede emitir un pago como estos.

Hizo alusión al caso del gobierno tico, cuando el 12 de marzo la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, informara que cibercriminales habrían vulnerado sistemas del Instituto Costarricense de Electricidad para robar información y realizar labores de ciberespionaje.

En Panamá, este domingo la Contraloría General de la República informó a la ciudadanía que su cuenta oficial de Instagram fue vulnerada por terceros ajenos a esta entidad.

La cuenta de Instagram de la Contraloría General de la República fue vulnerada por unos 20 minutos.

Desde el momento en que se detectó la situación, el equipo de Informática activó de inmediato los protocolos de seguridad y se encuentra trabajando para restablecer el acceso, recuperar el control total de la cuenta y determinar el alcance de lo ocurrido, mencionó la entidad.

Los intentos de los ciberataques han sido significativos, aunque las autoridades señalan que han logrado contener sus efectos.

“En este momento, la posibilidad de que se dé otro incidente existe todavía”, manifestó Fábrega, aduciendo que “tenemos una carrera contra los atacantes para ver que logremos cerrar las puertas y las ventanas antes de que se meta otro atacante”.

Reportes de ataques a la estructura digital del gobierno se han dado hasta el momento en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Trabajo Desarrollo Laboral.

Fábrega explicó que cuando entró a la administración no había visibilidad alguna sobre la vulnerabilidad que existía en las diferentes plataformas, por lo que se creó un plan tendiente a ser preventivos.

Hacker solicitaron pago para liberar cuenta, aseguró el director de la AIG. REUTERS/Dado Ruvic/

“Nuestro enfoque son los sistemas de gobierno, donde está la data del ciudadano. Estamos atacándolo con una estrategia muy fuerte preventiva y considero que antes que termine este año estemos en mejor posición”.

La Autoridad para la Innovación Gubernamental participó en un diálogo de alto nivel sobre políticas de ciberseguridad e infraestructura segura de conectividad, en París, Francia.

En el mismo se abordaron estrategias orientadas a implementar los compromisos políticos establecidos en el marco de la Alianza Digital entre América Latina y la Unión Europea.

En este contexto se destacaron las oportunidades de cooperación y el acceso a herramientas y recursos disponibles dentro del ecosistema europeo para fortalecer las capacidades digitales de los países participantes.

Uno de los puntos clave del diálogo fue el análisis de casos reales que evidencian cómo los incidentes de ciberseguridad pueden trascender fronteras y generar impactos regionales.

La AIG asegura que su enfoque de protección son los sistemas de gobierno, donde está la data del ciudadano.

Este enfoque permitió resaltar la importancia de consolidar mecanismos de colaboración internacional para robustecer la seguridad digital y garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones.

El administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental detalló que en casos donde se utilizan plataformas externas, el gobierno panameño trabaja de la mano con proveedores tecnológicos.

A manera de ejemplo, sostuvo que en situaciones vinculadas a redes sociales la empresa Meta le ha brindado un apoyo directo, y agregó que en situaciones como la de la Contraloría, donde intervienen sistemas de terceros, la coordinación con estos actores es clave.