Nueva falla en Chilibre: principal potabilizadora de Panamá opera al 50% y presiona el suministro

La potabilizadora de Chilibre abastece a gran parte de la ciudad de Panamá y San Miguelito. Archivo

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre opera al 50% de su capacidad tras una incidencia eléctrica registrada en una de las estaciones de bombeo de agua tratada, según informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

La situación, reportada en la tarde de este 11 de abril de 2026, mantiene en alerta el sistema de abastecimiento en la ciudad de Panamá y San Miguelito, debido a la relevancia de esta infraestructura dentro de la red de distribución.

De acuerdo con el comunicado oficial, la falla se originó por un evento eléctrico interno, lo que obligó a reducir la operación de la planta mientras se realiza un diagnóstico técnico preliminar para determinar la causa exacta y los trabajos necesarios para restablecer el servicio al 100%.

El IDAAN indicó que sus especialistas se encuentran evaluando el sistema para lograr una recuperación en el menor tiempo posible.

La reducción al 50% implica una presión adicional sobre el sistema de distribución, especialmente en sectores donde el suministro depende de la capacidad total de la planta.

Las autoridades advirtieron que podrían registrarse variaciones en el servicio, baja presión o interrupciones parciales, principalmente en áreas altas o alejadas de la red, donde el impacto de este tipo de fallas suele ser más inmediato.

Sectores altos de la capital panameña son los más vulnerables a la baja presión del sistema. Alex Hernández

Este nuevo evento ocurre apenas semanas después de una situación similar registrada el 24 de marzo de 2026, cuando la planta operó al 90% de su capacidad tras detectarse una falla en el motor de una de las bombas de la estación de agua tratada.

En ese momento, el IDAAN activó un plan de reparación que incluía el reemplazo de equipos clave para sostener la operación del sistema.

Durante ese episodio, las autoridades advirtieron que las reparaciones tomarían varios días, mientras se mantenía la operación parcial para evitar una afectación mayor en el suministro. La planta, considerada la más importante del país, continuó funcionando con capacidad reducida, lo que ya había generado presiones sobre la red y alertas en distintos sectores del área metropolitana.

Los antecedentes recientes evidencian que no se trata de un hecho aislado. En 2025, la potabilizadora también registró interrupciones por fallas eléctricas y averías en equipos de bombeo, lo que obligó a operar por debajo de su capacidad durante varios días. Estas situaciones han puesto en evidencia la vulnerabilidad de una infraestructura clave para el abastecimiento de agua potable en Panamá.

En marzo, la planta operó al 90% por daños en un motor de bombeo. Tomada de X

La planta de Chilibre cumple un rol estratégico dentro del sistema hídrico nacional, ya que abastece a una parte significativa de la población urbana. Su operación depende del procesamiento de agua cruda proveniente del Lago Alajuela, que luego es distribuida a través de una extensa red de tuberías hacia distintos sectores de la capital y San Miguelito.

Cualquier reducción en su capacidad tiene efectos inmediatos en el suministro, desde disminución de presión hasta interrupciones temporales en zonas específicas. Por ello, el IDAAN reiteró el llamado a la población a hacer un uso moderado del agua potable, con el objetivo de facilitar una distribución más equitativa mientras se resuelve la incidencia.

El restablecimiento total del sistema dependerá del resultado del diagnóstico técnico en curso y de la ejecución de los trabajos requeridos. Mientras tanto, la operación al 50% se mantiene como una medida de contingencia para sostener el servicio en la mayor cantidad de sectores posible, en un escenario que vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta del sistema de producción de agua potable en el país.