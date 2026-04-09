Panamá

Ingenieros de la Armada de Estados Unidos inspeccionarán el Puente de Las Américas, tras explosión en Panamá

La estructura fue afectada por un incendio que el lunes se originó debajo de su estructura

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El Puente de Las Américas fue afectado por un incendio debajo de su estructura. (AP Foto/Matias Delacroix)
El Puente de Las Américas fue afectado por un incendio debajo de su estructura. (AP Foto/Matias Delacroix)

Luego de ser sometido a mediciones topográficas, ensayos estructurales y análisis técnicos por parte del Ministerio de Obras Públicas, el Puente de las Américas será inspeccionado en los próximos días por ingenieros de la Armada de Estados Unidos (U.S. Army).

Se conoció que la inspección, que podría darse entre el viernes o el sábado, no acarreará ningún costo para el gobierno panameño, ya que la misma será de manera voluntaria, y estará a cargo de dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo.

Construido por Estados Unidos, el Puente de las Américas fue inaugurado el 12 de octubre de 1962, tiene una longitud de 1,654 metros y una altura de 61 metros sobre el nivel del agua, en su momento fue uno de los puentes colgantes más largos del mundo, registra la revista El Faro, de la Autoridad del Canal de Panamá.

El tramo principal del puente, que cruza el Canal, tiene 344 metros de longitud, colocándolo entre los puentes colgantes de gran tamaño. La estructura cuenta con dos carriles de tráfico en cada dirección, con capacidad para manejar más de 9,500 vehículos diarios en sus primerosaños.

Esta semana parte del puente fue afectada por la explosión de tres camiones cisterna que realizaban una operación de trasiego de combustible en depósitos ubicados debajo de la estructura, en la entrada pacífica del Canal de Panamá.

Las llamas amenazaron con dañar aún más parte de la estructura, que comunica la ciudad capital con el resto del país.
Las llamas amenazaron con dañar aún más parte de la estructura, que comunica la ciudad capital con el resto del país.

La explosión provocó la muerte de un ciudadano de nacionalidad nicaragüense y al menos dos bomberos heridos con quemaduras de segundo grado, entre otros heridos de menor consideración.

El incendio obligó a que la estructura, que comunica a la ciudad capital con el interior del país, fuera cerrada, y el martes concluyeron las pruebas técnicas realizadas por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.

Las pruebas técnicas concluyeron este martes, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre sobre su reapertura.

Los trabajos incluyeron una inspección detallada en la parte inferior del puente, donde especialistas descendieron para analizar el impacto directo de la explosión sobre los elementos estructurales, especialmente en las zonas cercanas al punto del incidente.

De acuerdo con los técnicos, se buscaba determinar si el evento comprometió la estabilidad, resistencia o integridad del acero y las bases del puente, considerando la intensidad del fuego generado tras el accidente.

Camiones cisternas se incendiaron después de que varios explotaran debajo del Puente de Las Américas, en las riberas del Canal de Panamá. (AP Foto/Matías Delacroix)
Camiones cisternas se incendiaron después de que varios explotaran debajo del Puente de Las Américas, en las riberas del Canal de Panamá. (AP Foto/Matías Delacroix)

Posterior a la inspección técnica, el puente fue abierto el martes, aunque solo para el tránsito de motos, autos sedanes, pick ups, camionetas, microbuses y coasters. Se restringió el paso de buses grandes y todo tipo de camiones, salvo vehículos de emergencia, informó un comunicado del Ministerio de Obras Públicas.

La estructura, que se extiende sobre la entrada Pacífica del Canal de Panamá, representa la conexión entre América del Norte y del Sur, unión que hasta el momento no es posible debido a la selva del tapón del Darién, en la frontera de Panamá con Colombia.

El puente fue concebido en un momento en donde el Canal de Panamá, inaugurado en 1914, había interrumpido la conexión terrestre en el istmo.

La existencia del Canal de Panamá, indica la revista de referencia, también trajo consigo un desafío logístico para el tránsito terrestre: la única forma de cruzar de un lado a otro era a través de los transbordadores que operaban en las esclusas del Canal. Esto complicaba el tráfico y limitaba la comunicación directa entre el norte y el sur.

Antes de la construcción del puente, quienes necesitaban cruzar el Canal debían depender de un sistema de transbordadores o ferry, que no solo era ineficiente, sino que también presentaba serios retos logísticos, especialmente para el transporte de grandes volúmenes de mercancías.

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