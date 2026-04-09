Dos mujeres han sido reportadas como desaparecidas diariamente en Panamá

Panamá registra dos denuncias diarias por desapariciones de mujeres, lo que activa protocolos judiciales y policiales inmediatos. Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

En Panamá, la desaparición de mujeres concentra la atención tras la reciente publicación de cifras oficiales que revelan la magnitud del fenómeno: durante las últimas semanas las autoridades han recibido al menos dos denuncias diarias por presuntas desapariciones, una dinámica que activa de inmediato protocolos judiciales y policiales. Aunque la mayoría de los casosconcluye con la ubicación de las víctimas, la frecuencia de reportes así como la diversidad de factores involucrados mantienen en alerta a especialistas y fuerzas de seguridad.

Según informó el Ministerio Público a través de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, en el último año se registraron 1,093 desapariciones de mujeres en territorio panameño. De ese total 1,046 fueron localizadas, una cifra que representa la resolución del 95% de los reportes, aunque la fiscalía no detalla en qué condiciones fueron halladas las personas. Esta tasa de resolución, aunque elevada en comparación con otros países de la región, no elimina la preocupación por los riesgos asociados a cada caso abierto.

En el último año, el Ministerio Público reporta 1.093 desapariciones de mujeres en territorio panameño, con una tasa de localización del 95 %. (Foto archivo Infobae)

En lo que va de 2026, el balance más actualizado de la Unidad Especializada indica que 191 mujeres han sido reportadas como desaparecidas. De ellas, 153 ya fueron localizadas, mientras que 38 aún se encuentran bajo búsqueda activa. “Las autoridades detallan que cada denuncia activa estrictos protocolos de investigación y búsqueda con el objetivo de determinar lo ocurrido así como dar con el paradero de la persona lo antes posible”, puntualizó Gustavo Barragán Ching, jefe de la unidad especializada, en diálogo con el Ministerio Público. Los datos muestran que las edades de las mujeres desaparecidas abarcan desde niñas dedos años hasta octogenarias.

El fenómeno de las desapariciones involucra denuncias diarias ante las autoridades panameñas, que en la mayoría de los casos logra localizar a las víctimas mediante la acción coordinada de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial y el Ministerio Público. Sin embargo, cerca del 5 % de las denuncias permanece abierta, de forma paralela las autoridades señalaron que continúa la investigación de la muerte de una menor de edad. Las autoridades, encabezadas por el fiscal superior Barragán, insisten en que la denuncia inmediata es crucial para el éxito de las pesquisas y advierten a las familias sobre la importancia de no esperar 24 horas antes de reportar una desaparición.

Actualmente, 38 mujeres continúan desaparecidas en 2026, mientras que 153 ya han sido localizadas según la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas. (Foto cortesía Ministerio Público)

2 mujeres desaparecidas cada día

En los anuncios difundidos por la Procuraduría panameña a través de plataformas digitales figuran víctimas que van desde la infancia temprana hasta mujeres octogenarias. Una vez que se formaliza una denuncia, el caso se remite a la fiscalía correspondiente según la jurisdicción para iniciar el trámite de investigación. El fiscal Barragán enfatizó que “el Ministerio Público cuenta con oficinas en todo el país. Apenas no logre comunicarse con su familiar, puede presentar la denuncia”, y agregó que las oficinas del organismo operan las 24 horas del día en toda Panamá.

El Ministerio Público destaca la urgencia de denunciar cualquier desaparición apenas se detecte. Este protocolo es necesario porque, según explican sus funcionarios, la eficacia de la búsqueda depende muchas veces de las imágenes de cámaras de videovigilancia, cuyos registros pueden ser eliminados tras lapsos breves.

Las edades de las mujeres desaparecidas en Panamá varían desde niñas de dos años hasta mujeres mayores de ochenta, demuestra el informe oficial. (Freepik)

Factores que influyen en las desapariciones en Panamá

Para analizar las causas de este fenómeno, el criminólogo Tirso Castillo De Lemos, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, explicó al medio Panamá América que las desapariciones de mujeres suelen responder a dos grandes factores. El primero corresponde a decisiones personales, ya que en algunos casos las mujeres deciden abandonar su hogar “porque no quiere estar con su familia, su pareja o sus hijos. Desea tener otra vida, otra pareja”, describió el especialista.

El segundo factor está relacionado con la acción del crimen organizado. Castillo De Lemos detalló que, en toda América Latina, redes criminales se dedican a la trata de personas y la explotación sexual, afectando principalmente a mujeres y jóvenes. “El crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico. También opera en modalidades criminales como la trata de personas, la prostitución y la explotación sexual, incluso infantil”, enfatizó el criminólogo al medio panameño.

Castillo De Lemos alertó sobre la existencia de redes que capturan a mujeres y adolescentes para su traslado y explotación en otros países de la región, lo que agrava el potencial riesgo que implica toda desaparición reportada.