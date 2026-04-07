El Maritime Convention of the Americas 2026 reunirá a líderes globales del sector en Panamá

El Maritime Convention of the Americas 2026 posiciona a Panamá como epicentro del debate marítimo y logístico internacional, congregando a líderes de más de 30 países. REUTERS/Enea Lebrun

Panamá será la sede del Maritime Convention of the Americas 2026, un foro internacional que convocará a representantes de más de 30 países los días 7 y 8 de mayo para analizar el futuro del sector marítimo y logístico en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas e incertidumbre en las cadenas de suministro. La cita pondrá a la ciudad como epicentro de los debates sobre la resiliencia y adaptación del comercio internacional.

El evento surge en un escenario donde la guerra en Europa del Este, los ataques a embarcaciones en Medio Oriente y las crecientes disputas en Asia han elevado los costos operativos y generan nuevas amenazas sobre la estabilidad del transporte marítimo, según análisis de expertos. Este panorama ha incrementado los tiempos de tránsito en rutas claves, agudizando la incertidumbre en los mercados más dependientes del comercio exterior.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó una nueva bonificación tarifaria en la Vía Navegable Troncal que impacta directamente en la operatoria del comercio exterior argentino (Foto: Shutterstock)

Actualmente, Panamá cuenta con un registro marítimo líder a nivel mundial, con más de 8,500 embarcaciones inscritas y alberga a más de 50 líneas navieras internacionales en sus puertos. El sector marítimo y logístico aporta aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto nacional, posicionando al país como el centro logístico más relevante de Latinoamérica, según el Banco Mundial.

En el encuentro participarán destacados referentes internacionales. El Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO), la mayor asociación global del sector, ha confirmado la asistencia de sus ejecutivos David Loosley y Paul Pathy. Además, Arsenio Domínguez, Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI), institución especializada de Naciones Unidas, encabezará parte de la agenda técnica y regulatoria: su presencia garantiza el abordaje de desafíos actuales de la gobernanza marítima global.

El Maritime Convention of the Americas 2026 congregará armadoras, puertos, operadores logísticos, inversores, aseguradoras y empresas tecnológicas, en un programa que abordará la reconfiguración de rutas frente a escenarios bélicos, la seguridad marítima, la transición energética en el transporte, digitalización de las cadenas logísticas y las oportunidades de inversión en infraestructura portuaria latinoamericana, según detallaron los organizadores.

Un buque que transporta gas natural licuado navega bajo el puente Las Américas en el Canal de Panamá, el martes 24 de marzo de 2026, en Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matías Delacroix)

La agenda contempla conferencias de alto nivel y paneles técnicos, así como sesiones de matchmaking comercial orientadas a propiciar acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas entre los diferentes actores del sector.

Panamá, gracias a su ubicación y al Canal, articula una plataforma logística integrada que enlaza las principales rutas del comercio mundial. El país ha desarrollado una Estrategia Marítima Nacional de largo plazo para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector durante los próximos 25 años, según datos oficiales.

El ecosistema local combina puertos, terminales y servicios logísticos en un centro de operaciones único, lo que facilita la operación de firmas internacionales y refuerza su posición como eje logístico del continente. La combinación de infraestructura avanzada y políticas orientadas al desarrollo del sector han permitido que la nación se consolide como referente regional y global en materia portuaria y logística.

FOTO ARCHIVO: La presencia de ejecutivos de BIMCO y del Secretario General de la OMI, Arsenio Domínguez, garantizará la discusión de los desafíos actuales de la gobernanza marítima global. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo/File Photo

El Maritime Convention of the Americas 2026 se proyecta como una de las mayores plataformas para el análisis técnico y la cooperación internacional del sector marítimo. En medio de un entorno global volátil, la iniciativa busca promover el intercambio de perspectivas y modelos de gestión que contribuyan a mantener la estabilidad logística indispensable para la economía mundial.