Panamá recibe apoyo internacional por revisiones a su flota mercante en China

El registro marítimo panameño, el mayor del mundo, supera los 8.000 buques activos. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Al menos ocho países —Estados Unidos, Israel, Ucrania, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú— han expresado su respaldo a Panamá ante las recientes inspecciones y retenciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China, en un contexto que ha elevado la preocupación sobre la estabilidad del comercio marítimo internacional y el respeto a la libertad de navegación.

Los pronunciamientos coinciden en señalar que estas acciones generan riesgos para las cadenas de suministro globales, afectan la confianza en el sistema comercial internacional y pueden traducirse en mayores costos logísticos para empresas y consumidores.

Además, subrayan la importancia de respetar la soberanía de Panamá como Estado de abanderamiento y su papel dentro del comercio marítimo mundial.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha advirtido que las medidas aplicadas contra buques panameños generan preocupación por el uso de instrumentos económicos que podrían afectar el Estado de Derecho y la estabilidad del comercio.

Según indicó, las detenciones, retrasos y obstáculos operativos tienen impacto directo en la eficiencia de las rutas comerciales y en la confianza global en el sistema logístico.

Las medidas coinciden con el cambio de operadores en los puertos de Balboa y Cristóbal. REUTERS/Enea Lebrun

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, sostuvo que la aplicación de normas marítimas debe mantenerse en un plano técnico, objetivo y libre de presiones políticas, mientras que Ucrania reiteró su respaldo a Panamá en la defensa de su soberanía y su capacidad de tomar decisiones dentro del marco del derecho internacional.

Los gobiernos de Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú también manifestaron su apoyo, destacando la necesidad de preservar un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas internacionales.

En particular, se hizo referencia a la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y a los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI) como pilares del orden marítimo global.

Las inspecciones y retenciones de embarcaciones panameñas se registran semanas después de la toma de control de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, anteriormente operadas por Panama Ports Company, filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison.

Estas terminales pasaron a ser operadas por APM Terminals, del grupo Maersk, en el Pacífico, y por TiL de Mediterranean Shipping Company (MSC) en el Atlántico, en un movimiento que reconfiguró el mapa portuario del país.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió que las detenciones y retrasos a buques con bandera panameña afectan la estabilidad de las cadenas de suministro y la confianza en el sistema comercial internacional. REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo

En ese contexto, autoridades chinas habían advertido previamente sobre posibles consecuencias económicas si Panamá avanzaba con el proceso de transición en los puertos. Aunque no existe un pronunciamiento oficial que vincule directamente las inspecciones actuales con esa decisión, la coincidencia temporal ha sido observada por distintos actores del sector marítimo y diplomático.

Desde Pekín, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, rechazó las acusaciones formuladas por Estados Unidos, calificándolas de infundadas y señalando que distorsionan la realidad.

La vocera sostuvo que los comentarios estadounidenses reflejan intereses propios y afirmó que China defenderá sus derechos e intereses legítimos, al tiempo que reiteró su posición sobre los asuntos relacionados con Panamá.

El registro marítimo panameño, considerado el más grande del mundo, cerró 2025 con más de 8.000 buques inscritos, lo que representa una parte significativa de la flota mercante global.

Este posicionamiento convierte a Panamá en un actor clave dentro del sistema logístico internacional, donde cualquier alteración en el tránsito de sus embarcaciones puede tener efectos amplificados.

En los últimos meses, operadores del sector han reportado casos de demoras prolongadas en puertos chinos para buques con bandera panameña, incluyendo inspecciones adicionales y tiempos de espera superiores a los habituales.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, calificó de infundadas las acusaciones y afirmó que su país defenderá sus derechos e intereses legítimos frente a las críticas. Tomada de X

Estas situaciones, aunque no generalizadas, han generado preocupación en la industria por su posible impacto en la eficiencia operativa y en la planificación de rutas comerciales.

El Gobierno panameño ha sostenido que el respeto a su registro de naves y a su condición de Estado de abanderamiento es un elemento esencial para el funcionamiento del comercio internacional. En ese sentido, los respaldos internacionales han reforzado su posición en medio de un escenario donde confluyen factores logísticos, comerciales y geopolíticos.

La evolución de esta situación se mantiene bajo seguimiento por parte de autoridades, navieras y organismos internacionales, en un momento en que la estabilidad de las cadenas de suministro continúa siendo un factor crítico para la economía global.

Mientras tanto, el tránsito de buques panameños en puertos internacionales sigue siendo observado como un indicador clave del comportamiento del comercio marítimo en un entorno cada vez más tensionado.