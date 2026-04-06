Alerta climática en Panamá: calor y radiación alcanzan niveles peligrosos

La sensación térmica podría superar los 40°C en zonas del Pacífico panameño debido a la combinación de calor y humedad. EFE

Las advertencias por alta radiación solar y elevadas temperaturas marcan el inicio de una semana crítica en Panamá, con condiciones que combinan índices UV-B extremos y sensación térmica elevada, según los avisos emitidos por el Instituto de Meteorología e Hidrología.

Las advertencias por alta radiación solar y elevadas temperaturas estarán vigentes desde el 6 de abril hasta el 9 de abril de 2026, en horarios que van aproximadamente de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. para el calor y de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. para la radiación UV-B, según los avisos emitidos por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante este periodo, se prevé la combinación de índices UV-B en niveles extremos y sensación térmica elevada, lo que configura un escenario de riesgo para la población en gran parte del país.

Las autoridades advierten que los niveles de radiación alcanzarán categorías de alto a extremo, mientras que el calor se intensificará en gran parte del territorio nacional, elevando los riesgos para la salud de la población.

Abril es identificado como el mes más caluroso del año por la incidencia directa de la radiación solar sobre el país. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los reportes oficiales, los índices de radiación ultravioleta tipo B podrían alcanzar valores de hasta 15, lo que se ubica en el rango de riesgo extremo.

Estas condiciones responden a un escenario atmosférico favorable para la alta incidencia de radiación solar, acompañado de una capa de ozono relativamente delgada en la región, lo que permite una mayor penetración de los rayos solares hacia la superficie.

El aviso también señala que tanto la vertiente del Caribe como del Pacífico registrarán niveles elevados de radiación. Provincias como Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá y Colón, así como comarcas indígenas, estarán expuestas a estos niveles extremos, donde incluso una exposición corta al sol puede provocar quemaduras, irritación en la piel y daños acumulativos.

Los índices UV-B podrían alcanzar valores de hasta 15, considerados dentro de la categoría de riesgo extremo. (Foto: VisualesIA)

A la par de la radiación, el país enfrenta un episodio de altas temperaturas y elevada sensación térmica, con máximas previstas entre 31°C y 37°C, pero con percepción de calor que podría alcanzar entre 34°C y 42°C debido a la humedad.

Este fenómeno será más intenso en regiones del Pacífico panameño, donde confluyen factores como poca nubosidad, ausencia de lluvias y alta radiación solar.

El informe advierte que estas condiciones pueden escalar a niveles de “precaución extrema” y “peligro”, aumentando el riesgo de insolación, golpes de calor, deshidratación y calambres, especialmente en personas expuestas por largos periodos o que realizan actividad física al aire libre.

Los grupos más vulnerables incluyen niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El contexto climático explica por qué abril es considerado uno de los meses más calurosos del año en Panamá. Según el boletín climático del IMHPA, durante este mes los rayos solares inciden de forma casi perpendicular sobre el país, lo que incrementa significativamente la intensidad del calor.

Además, se registra un debilitamiento de los vientos alisios y un predominio de vientos cálidos y húmedos del sur, lo que eleva la temperatura ambiental.

A esto se suma un patrón climático regional donde se observan anomalías cálidas en la temperatura superficial del mar, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, con incrementos que oscilan entre 0.2°C y 1.0°C, lo que contribuye a un ambiente más cálido y húmedo en el país. Este tipo de condiciones favorece la acumulación de calor y limita el enfriamiento natural.

Para los meses siguientes, el pronóstico indica cambios graduales. En mayo, se espera el inicio más consistente de la temporada lluviosa, lo que podría moderar parcialmente las temperaturas, aunque manteniendo episodios de calor.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol ante el riesgo de quemaduras y golpes de calor. (Freepik)

En junio, las lluvias tenderán a ubicarse entre niveles normales o ligeramente por debajo, con aguaceros en horas de la tarde debido a la entrada de humedad del Pacífico, pero sin descartar periodos secos dentro del mes.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan limitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m., utilizar protector solar, ropa adecuada e hidratación constante, así como evitar actividades físicas intensas en horas de mayor radiación.

La combinación de radiación extrema y calor elevado no solo incrementa el malestar, sino que representa un riesgo real para la salud si no se toman medidas preventivas.

El llamado es claro: las condiciones actuales no son normales en intensidad, y la exposición prolongada sin protección puede generar efectos inmediatos y acumulativos en el organismo. En un contexto donde el clima se vuelve cada vez más extremo, la prevención deja de ser opcional y pasa a ser una necesidad.