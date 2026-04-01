La expansión de la infraestructura portuaria y la sostenibilidad hídrica redefinen el potencial logístico de Panamá

El Canal de Panamá ha iniciado los procesos para la construcción de dos nuevos puertos: Telfers, en el Atlántico, y Corozal, en el Pacífico. Ambos proyectos, junto a un gasoducto asociado, representan una inversión mínima de USD 6,000 millones. REUTERS/Enea Lebrun

Las autoridades marítimas de Panamá consideran que la expansión portuaria marca un punto de inflexión para el país. Según René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), la insuficiencia de infraestructura ha limitado oportunidades estratégicas, especialmente durante los recientes episodios de congestión internacional en el tráfico de carga.

El sector logístico constituye un pilar en la economía panameña. El conglomerado —que integra puertos, transportes terrestres, el aeropuerto de Tocumen y el Canal de Panamá— contribuye con el 33 % al producto interno bruto del país. En 2025, el sistema portuario nacional gestionó 9.91 millones de contenedores, lo que representó un aumento del 3.6 % respecto al año anterior.

Nuevos proyectos portuarios y su impacto en Panamá

El Canal de Panamá ha iniciado los procesos para la construcción de dos nuevos puertos: Telfers, en el Atlántico, y Corozal, en el Pacífico. Ambos proyectos, junto a un gasoducto asociado, representan una inversión mínima de USD 6,000 millones. Estas obras incrementarán la capacidad nacional de transbordo en 5 millones de contenedores por año cuando estén terminadas.

Por su parte, el gobierno encabezado por José Raúl Mulino impulsa el desarrollo del puerto de Isla Margarita en el Atlántico y avanza con un puerto multipropósito en Puerto Armuelles, en el litoral pacífico occidental. Esta última infraestructura ya superó el 60 % de ejecución, con una inversión de USD 21.3 millones.

Gómez precisó que varios de estos proyectos llevan años en espera. Señaló: “Si se preveía que necesitábamos más infraestructura portuaria para tener más volumen de carga, eso se debió haber hecho”.

Considera que la demora ha causado que Panamá “pierda” ventajas competitivas, como sucedió en 2025, cuando la congestión portuaria internacional no pudo aprovecharse debido a la ausencia de nuevas terminales.

El sector logístico constituye un pilar en la economía panameña. El conglomerado —que integra puertos, transportes terrestres, el aeropuerto de Tocumen y el Canal de Panamá— contribuye con el 33 % al producto interno bruto del país.

Consecuencias de la demora y oportunidades perdidas

El gremio marítimo subraya que la saturación de los puertos panameños ha impedido procesar carga adicional. Esta limitación se debe tanto a retrasos en los proyectos mencionados como a factores externos, incluyendo desviaciones de rutas comerciales por conflictos en Oriente Medio.

Gómez afirmó: “Hubiésemos podido captar esa cantidad de carga que dejamos pasar porque estaban congestionados nuestros puertos”.

En contextos de crisis internacional o modificaciones en las rutas globales, Panamá podría aumentar significativamente el flujo de mercancía si dispusiera de la infraestructura adecuada. La falta de avance en obras como Corozal e Isla Margarita ha dificultado que el país capitalice totalmente su posición estratégica, según la CMP.

Estrategias de sostenibilidad y el futuro del Canal

Dentro de los planes de modernización, la administración del Canal de Panamá apuesta por la sostenibilidad hídrica. El proyecto del embalse de río Indio contempla una inversión de USD 1,500 millones y está programado para entrar en operación en 2032.

Su objetivo es garantizar el suministro de agua durante los próximos 50 años. Gómez subrayó que, sin esta obra, la eficiencia del Canal se vería limitada, lo cual impactaría en toda la cadena logística nacional.

El abastecimiento de agua representa un reto central, ya que el Canal depende actualmente de dos embalses y afronta presiones por el crecimiento urbano y la crisis climática. El nuevo embalse permitirá mantener la competitividad de la ruta interoceánica en un entorno internacional cada vez más exigente.

El proyecto del embalse de río Indio contempla una inversión de USD 1,500 millones y está programado para entrar en operación en 2032. (Foto: Shutterstock)

Expectativas de crecimiento y desarrollo logístico

El sector marítimo panameño sigue de cerca la evolución de los proyectos anunciados, convencido de que la ampliación de la capacidad logística abrirá una nueva etapa tras los años de oportunidades perdidas.

La CMP sostiene que concluir estas infraestructuras es esencial no solo para evitar la fuga de carga, sino para consolidar a Panamá como un nodo logístico de referencia internacional.

La estrategia en marcha para nuevos puertos y soluciones hídricas busca recuperar para Panamá un lugar de liderazgo en competencia global, fortalecer su economía y asegurar la sostenibilidad de uno de sus activos fundamentales: el Canal interoceánico.