Panamá

La expansión de la infraestructura portuaria y la sostenibilidad hídrica redefinen el potencial logístico de Panamá

Las nuevas inversiones en puertos y el proyecto de embalse de río Indio refuerzan la capacidad de Panamá para competir en el comercio global, tras años de oportunidades perdidas por congestión y falta de infraestructura adecuada

Guardar
El Canal de Panamá ha iniciado los procesos para la construcción de dos nuevos puertos: Telfers, en el Atlántico, y Corozal, en el Pacífico. Ambos proyectos, junto a un gasoducto asociado, representan una inversión mínima de USD 6,000 millones. REUTERS/Enea Lebrun
El Canal de Panamá ha iniciado los procesos para la construcción de dos nuevos puertos: Telfers, en el Atlántico, y Corozal, en el Pacífico. Ambos proyectos, junto a un gasoducto asociado, representan una inversión mínima de USD 6,000 millones. REUTERS/Enea Lebrun

Las autoridades marítimas de Panamá consideran que la expansión portuaria marca un punto de inflexión para el país. Según René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), la insuficiencia de infraestructura ha limitado oportunidades estratégicas, especialmente durante los recientes episodios de congestión internacional en el tráfico de carga.

El sector logístico constituye un pilar en la economía panameña. El conglomerado —que integra puertos, transportes terrestres, el aeropuerto de Tocumen y el Canal de Panamá— contribuye con el 33 % al producto interno bruto del país. En 2025, el sistema portuario nacional gestionó 9.91 millones de contenedores, lo que representó un aumento del 3.6 % respecto al año anterior.

Nuevos proyectos portuarios y su impacto en Panamá

El Canal de Panamá ha iniciado los procesos para la construcción de dos nuevos puertos: Telfers, en el Atlántico, y Corozal, en el Pacífico. Ambos proyectos, junto a un gasoducto asociado, representan una inversión mínima de USD 6,000 millones. Estas obras incrementarán la capacidad nacional de transbordo en 5 millones de contenedores por año cuando estén terminadas.

Por su parte, el gobierno encabezado por José Raúl Mulino impulsa el desarrollo del puerto de Isla Margarita en el Atlántico y avanza con un puerto multipropósito en Puerto Armuelles, en el litoral pacífico occidental. Esta última infraestructura ya superó el 60 % de ejecución, con una inversión de USD 21.3 millones.

Gómez precisó que varios de estos proyectos llevan años en espera. Señaló: “Si se preveía que necesitábamos más infraestructura portuaria para tener más volumen de carga, eso se debió haber hecho”.

Considera que la demora ha causado que Panamá “pierda” ventajas competitivas, como sucedió en 2025, cuando la congestión portuaria internacional no pudo aprovecharse debido a la ausencia de nuevas terminales.

El sector logístico constituye un pilar en la economía panameña. El conglomerado —que integra puertos, transportes terrestres, el aeropuerto de Tocumen y el Canal de Panamá— contribuye con el 33 % al producto interno bruto del país.
El sector logístico constituye un pilar en la economía panameña. El conglomerado —que integra puertos, transportes terrestres, el aeropuerto de Tocumen y el Canal de Panamá— contribuye con el 33 % al producto interno bruto del país.

Consecuencias de la demora y oportunidades perdidas

El gremio marítimo subraya que la saturación de los puertos panameños ha impedido procesar carga adicional. Esta limitación se debe tanto a retrasos en los proyectos mencionados como a factores externos, incluyendo desviaciones de rutas comerciales por conflictos en Oriente Medio.

Gómez afirmó: “Hubiésemos podido captar esa cantidad de carga que dejamos pasar porque estaban congestionados nuestros puertos”.

En contextos de crisis internacional o modificaciones en las rutas globales, Panamá podría aumentar significativamente el flujo de mercancía si dispusiera de la infraestructura adecuada. La falta de avance en obras como Corozal e Isla Margarita ha dificultado que el país capitalice totalmente su posición estratégica, según la CMP.

Estrategias de sostenibilidad y el futuro del Canal

Dentro de los planes de modernización, la administración del Canal de Panamá apuesta por la sostenibilidad hídrica. El proyecto del embalse de río Indio contempla una inversión de USD 1,500 millones y está programado para entrar en operación en 2032.

Su objetivo es garantizar el suministro de agua durante los próximos 50 años. Gómez subrayó que, sin esta obra, la eficiencia del Canal se vería limitada, lo cual impactaría en toda la cadena logística nacional.

El abastecimiento de agua representa un reto central, ya que el Canal depende actualmente de dos embalses y afronta presiones por el crecimiento urbano y la crisis climática. El nuevo embalse permitirá mantener la competitividad de la ruta interoceánica en un entorno internacional cada vez más exigente.

Vía Navegable Troncal
El proyecto del embalse de río Indio contempla una inversión de USD 1,500 millones y está programado para entrar en operación en 2032. (Foto: Shutterstock)

Expectativas de crecimiento y desarrollo logístico

El sector marítimo panameño sigue de cerca la evolución de los proyectos anunciados, convencido de que la ampliación de la capacidad logística abrirá una nueva etapa tras los años de oportunidades perdidas.

La CMP sostiene que concluir estas infraestructuras es esencial no solo para evitar la fuga de carga, sino para consolidar a Panamá como un nodo logístico de referencia internacional.

La estrategia en marcha para nuevos puertos y soluciones hídricas busca recuperar para Panamá un lugar de liderazgo en competencia global, fortalecer su economía y asegurar la sostenibilidad de uno de sus activos fundamentales: el Canal interoceánico.

Temas Relacionados

Canal de PanamáPanamáInfraestructura PortuariaLogística InternacionalInfraestructura logística

Últimas Noticias

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

La exhortación del religioso exiliado en Estados Unidos ocurre a pocos días de que se cumplan ocho años del inicio de las manifestaciones contra el régimen sandinista, donde centenares de personas perdieron la vida durante la represión oficial

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

La disminución fue reportada a través del Plan Verano 2026, entre el 28 de marzo y el 4 de abril, representa la cifra más baja en incidentes relacionados con fuego para esas fechas en años recientes, según datos institucionales

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

Inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitada en Panamá

Un incremento responsable, estratégico y sostenible se ha convertido en un desafío

Inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitada en Panamá

El gallo pinto se ubica entre los 50 mejores platillos con frijoles del mundo, según ranking internacional

El icónico desayuno costarricense ocupa el puesto 22 en la lista global de TasteAtlas, destacando por su sabor, tradición y arraigo cultural

El gallo pinto se ubica entre los 50 mejores platillos con frijoles del mundo, según ranking internacional

Tiktokero hondureño destaca la popularidad internacional de El Salvador en Bélgica

La notoriedad salvadoreña, reforzada por cifras récord de turismo, motiva la reflexión de un creador digital sobre el reconocimiento global que recibe el país fuera de la región centroamericana.

Tiktokero hondureño destaca la popularidad internacional de El Salvador en Bélgica

TECNO

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Lords of the Fallen sorprende con una actualización cooperativa antes de aterrizar en PS Plus

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo

MUNDO

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”