Panamá

El portaaviones USS Nimitz llega a Panamá para maniobras multinacionales

La nave estadounidense lidera ejercicios navales en colaboración con fuerzas de once países americanos y permanecerá hasta el 2 de abril, aportando en estrategias de seguridad marítima y combate al crimen en la región

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El portaaviones nuclear USS Nimitz participa en Mares del Sur 2026 para reforzar la seguridad marítima regional en Panamá. (Créditos: USS Nimitz)
El portaaviones nuclear USS Nimitz participa en Mares del Sur 2026 para reforzar la seguridad marítima regional en Panamá. (Créditos: USS Nimitz)

El portaaviones nuclear USS Nimitz llegó a Panamá como parte del ejercicio multinacional ‘Mares del Sur 2026’, cuyo objetivo es reforzar la cooperación en seguridad marítima y la lucha contra el crimen transnacional junto a Estados Unidos, Panamá y otras armadas de la región.

La nave, acompañada por el destructor USS Gridley, permanecerá en aguas panameñas hasta el 2 de abril, liderando operaciones conjuntas con fuerzas navales de 10 países americanos.

Esta visita es parte de la misión del grupo de ataque del Nimitz dentro del despliegue Southern Seas 2026, que incluye escalas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

El portaaviones se encuentra fondeado en aguas abiertas, a aproximadamente 45 minutos del puerto de cruceros de Amador, en el Pacífico, sin planes de atravesar el Canal interoceánico durante su estadía, según informaron las autoridades panameñas.

Las maniobras involucran ejercicios coordinados con las fuerzas navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, de acuerdo con información de EFE. El Comando Sur estadounidense confirmó que esta es la undécima edición de estos ejercicios, activos desde 2007, y que buscan consolidar la colaboración regional en materia de defensa y respuesta a amenazas comunes.

La llegada del USS Nimitz a aguas panameñas destaca la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional junto a Estados Unidos y 10 países más. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)
La llegada del USS Nimitz a aguas panameñas destaca la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional junto a Estados Unidos y 10 países más. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Durante un acto celebrado en la terminal de cruceros de Amador, el contraalmirante estadounidense Norman Cassi destacó la importancia de la cooperación con Panamá. “Estamos en Panamá como huéspedes y también como socios de la seguridad.

Esta visita es parte de nuestra cooperación para mejorar la seguridad y prosperidad en todo el continente americano”, señaló Cassi. Añadió que “sin un socio como Panamá, no podemos completar esta misión” y subrayó el papel del país centroamericano en el comercio global.

Por su parte, el ministro panameño de Seguridad Pública, Frank ábrego, expresó que “la libertad solo puede existir donde hay seguridad”. Consideró que la presencia del Nimitz “no solo simboliza la cooperación entre dos naciones aliadas, sino que reafirma una relación histórica basada en la confianza, el respeto mutuo y un compromiso compartido con la paz, la seguridad y la estabilidad regional”.

El Canal de Panamá continúa siendo clave para la logística y la economía mundial, con cerca del 70 % de la carga que lo atraviesa vinculada a Estados Unidos, principal usuario de la vía. El canal, construido por Estados Unidos a inicios del siglo XX, fue administrado por ese país hasta su traspaso a manos panameñas a finales de 1999, consolidando una relación estratégica de largo plazo entre ambas naciones.

El grupo de ataque del USS Nimitz está conformado por el destructor USS Gridley, el Ala Aérea Embarcada 17 y el Escuadrón de Destructores 9. Entre sus capacidades destacan los cazas F-18, los aviones EA-18G para guerra electrónica, los helicópteros MH-60 y los aviones C-2 de apoyo logístico, lo que permite operaciones navales complejas y coordinadas con otras armadas.

Southern Seas 2026 consolida la colaboración entre fuerzas navales de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica en respuesta a amenazas comunes. (EFE/ Bienvenido Velasco)
Southern Seas 2026 consolida la colaboración entre fuerzas navales de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica en respuesta a amenazas comunes. (EFE/ Bienvenido Velasco)

El ejercicio Southern Seas 2026 busca aumentar la interoperabilidad entre las fuerzas navales de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, además de fortalecer la capacidad colectiva de reacción ante desafíos regionales, como el tráfico ilícito y otras amenazas a la estabilidad.

Está previsto que el USS Nimitz sea dado de baja en 2027, pero su participación actual en este tipo de maniobras lo mantiene como protagonista de la cooperación internacional. Las autoridades locales resaltan que su presencia “no solo simboliza la cooperación entre dos naciones aliadas”, sino que contribuye a la seguridad y la prosperidad de todo el continente americano.

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