Presidente de Alemania visitará Panamá, Guatemala y México

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, inicia la primera visita oficial de un mandatario alemán a Panamá para fortalecer relaciones bilaterales. (Maryam Majd/Pool vía REUTERS)

El viaje del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que iniciará el lunes, marca un hito para las relaciones entre el país europeo y Panamá, ya que es la primera vez que un mandatario alemán visita esa nación. Panamá representa el principal destino para las exportaciones e inversiones alemanas en Centroamérica, lo que otorga un peso especial al encuentro bilateral.

La agenda de Steinmeier, que se extenderá hasta el viernes, incluye también Guatemala y México como paradas clave, en una misión orientada a fortalecer la cooperación comercial y promover valores compartidos como la democracia y el Estado de derecho. Según la Presidencia alemana, uno de los principales objetivos será explorar nuevas formas de profundizar los vínculos económicos en la región.

Durante su paso por Ciudad de Panamá, el presidente alemán será recibido por José Raúl Mulino, jefe de Estado panameño. Ambos sostendrán un encuentro con los medios, seguido de una visita a las instalaciones del Canal de Panamá y al Biomuseo, obra del arquitecto Frank Gehry, según informó EFE.

El mandatario alemán continuará su recorrido en Guatemala, donde el presidente Bernardo Arévalo de León le dará la bienvenida con honores militares. Además de la reunión bilateral y la rueda de prensa conjunta, Steinmeier participará en un acto enfocado en la democracia y el Estado de derecho en la Embajada de Alemania, así como en un intercambio con comunidades indígenas y representantes de la empresa Compresores Kaeser.

En Ciudad de Panamá, Steinmeier será recibido por el presidente José Raúl Mulino y visitará el Canal de Panamá y el Biomuseo de Frank Gehry. (EFE/ Carlos Lemos)

La visita oficial de Steinmeier a Guatemala se distingue por la inclusión de actividades educativas y de cooperación internacional. Está programado un encuentro con escolares guatemaltecos y una visita al proyecto ‘Selva Maya’, que fomenta la conservación ambiental y la colaboración entre países.

La última etapa del viaje será México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá a Steinmeier con honores militares. Para el Gobierno alemán, México es considerado un “actor clave” en Latinoamérica y un socio estratégico, tanto por su pertenencia al G20 como por la magnitud de los intercambios económicos bilaterales.

En 2023, el comercio entre ambos países alcanzó los 29.000 millones de euros, con exportaciones alemanas por valor de 18.900 millones de euros y adquisiciones de productos mexicanos que sumaron 10.100 millones de euros. Estos datos reflejan que México es el principal socio comercial de Alemania en la región, según el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.

La jornada mexicana del presidente Steinmeier se centrará en fortalecer estos lazos económicos y abordar temas geopolíticos y científicos. El objetivo es identificar nuevas oportunidades de colaboración, en un contexto donde la relación ya es calificada como “excelente” por la parte alemana.

La agenda de Steinmeier incluye Guatemala y México, países donde busca profundizar la cooperación comercial y promover valores democráticos. (Foto: cortesía)

El viaje de Steinmeier no solo tiene un enfoque comercial. La oficina presidencial alemana subraya la importancia de promover la democracia, el Estado de derecho y el diálogo sobre desafíos globales con estos socios latinoamericanos. De esta manera, la visita busca consolidar alianzas basadas en valores compartidos y abrir espacios para el intercambio en temas tan diversos como la educación, la protección ambiental y las ciencias.

El itinerario del presidente alemán incluye reuniones de alto nivel, actividades culturales y encuentros con la sociedad civil, lo que evidencia la intención de construir relaciones integrales y duraderas con Panamá, Guatemala y México.